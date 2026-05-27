Le parc naturel régional du Vercors tire la sonnette d'alarme après un week-end de Pentecôte bien trop chargé

Communiqué publié sur les réseaux sociaux du Parc régional

Fermeture de la Réserve naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors : et si nous passions du poisson d’avril à la réalité ?

En avril dernier, on annonçait la fermeture de la Réserve. C’était un poisson d’avril, mais le message était bien réel : nos Hauts-Plateaux sont fragiles. Face au changement climatique, la faune et la flore subissent une pression immense.

« Les Hauts-Plateaux du Vercors sont particulièrement sensibles, et les changements climatiques actuels fragilisent toujours plus sa faune et sa flore, alors pour éviter des dégradations irrémédiables, lorsque vous venez les parcourir, soyez respectueux de ces milieux naturels exceptionnels en ne laissant aucune trace de votre passage. »



Malheureusement, ce message n’est pas encore entendu par tous. Voici le bilan accablant des dégradations réalisé uniquement à partir des infos remontées à nos gardes rien que ce week-end (hors lundi de Pentecôte) :

Des feux de bivouac à la Jasse du Play, au pas des Chattons et au col de l’Aupet (qui a failli provoquer un incendie). Combien d’autres feux nous ont échappé ?

2 VTT à Darbounouse.

4 drones repérés (au sommet du Grand Veymont, au pas de l’Essaure et à la Tête Chevalière).

Des fleurs protégées cueillies.

Des tentes montées en dehors des heures de bivouac autorisées.

2 secours en hélicoptère déclenchés : l'un pour un groupe mal équipé sur les crêtes, l'autre pour un abus d’alcool...



Heureusement, vous êtes nombreux à aimer et respecter ce territoire sans laisser de traces. Ce week-end, ce sont des randonneurs passionnés qui ont poussé à l'extinction des feux à la Jasse du Play et au pas des Chattons. Merci ! Attention cependant : n'étant pas assermentés, ne vous mettez pas en danger face à des personnes parfois agressives face aux remarques même bien formulées.

Nous ne sommes pas les seuls à lancer des messages d’alerte. Ces derniers jours, la FFRandonnée - Fédération Française de la Randonnée pédestre alertait sur la sur-fréquentation qui dégrade le Grand Veymont et rappelait quelques consignes simples à respecter.



