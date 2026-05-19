Le Centre Régional de lutte contre le cancer Georges-François Leclerc réalise l'une des premières mastectomies cœlioscopique avec reconstruction mammaire immédiate en France

Cette intervention constitue une première en Bourgogne-Franche-Comté et l’une des premières réalisées au niveau national, cette technique étant encore pratiquée dans un nombre limité de centres hospitaliers.

En début de semaine, le CGFL a réalisé sa première mastectomie cœlioscopique avec reconstruction mammaire immédiate (RMI) par prothèse.

La mastectomie endoscopique avec RMI par prothèse est une technique chirurgicale mini-invasive innovante, proposée aux patientes atteintes d’un cancer du sein ou présentant un risque élevé.

Cette approche permet notamment :

- de minimiser les cicatrices, grâce à des incisions de taille réduite et non positionnées sur le sein ;

- de mieux préserver la peau ;

- de limiter certains risques de complications ;

- de réduire l’impact esthétique de l’intervention.



Félicitations aux Dr Laura Vincent et Dr Solène Grosse, ainsi qu’aux équipes de chirurgie et du bloc opératoire du CGFL pour cette première intervention. L'occasion de remercier également le Docteur Gauthier Rathat pour son accompagnement dans cette démarche de formation, en collaboration avec le laboratoire Applied Medical (Cécile RICHEZ - Claire Sévénier)