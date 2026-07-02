Chalon sur Saône
"Vous avez dit tranquillité ?" - Le coup de gueule d'un fidèle d'info-chalon.com
Publié le 02 Juillet 2026 à 17h04
Dans l’éditorial de la revue municipale de Chalon de cet été, notre maire se porte garant de notre tranquillité ! On devrait le remercier donc.
Mais à regarder de plus près cet article, les seuls responsables de notre intranquillité sont les organisateurs de mariages bruyants et irrespectueux.
La tranquillité publique et le civisme prônés par notre maire sont bien sûr de belles valeurs à protéger mais qu’en est il en réalité pour les habitants du centre ville ?
Certaines rues comme la rue de Belfort, la rue Jean Jaurès, l’avenue Mathias… sont de véritables circuits pour automobiles ou pour motos pour lesquelles la vitesse est illimitée et où les moteurs débridés pétaradent à toute heure du jour ou de la nuit.
Dans cette ville ou la voiture est plus respectée que le vélo, on doit fermer les fenêtres même pendant les canicules si on veut dormir !
C’est ça la tranquillité ?
En plus, il suffit de regarder les dépôts noirs sur nos rebords de fenêtre pour imaginer ce que l’on respire.
Dans la même revue municipale, on nous annonce deux animations que beaucoup de maires ont supprimées depuis longtemps dans leur ville pour éviter le bruit et la pollution : le rallye automobile Bourgogne Côte chalonnaise qui doit partir du Parc des expositions les 10 et 11 juillet, et le grand prix de motonautisme les 29 et 30 août entre le pont de Bourgogne et le pont St Laurent !
C’est ça la tranquillité ?
Est-ce qu’offrir des animations aux Chalonnais implique forcément la gêne des résidents voisins, et plus de pollution ?
Notre ville surchauffe, notre ville suffoque, et on lui programme encore plus de gaz d’échappement, de bruits, de nuisances.
Pour prôner la tranquillité des Chalonnais, il faut d’abord les écouter : ils veulent que la vitesse soit limitée à 30 dans toutes les rues du centre, comme sur les quais, ils veulent réduire la place de la voiture, donner plus de place au vélo, revoir les circuits de la navette gratuite, enfin ils aimeraient un peu plus d’ambition et de projets à long terme pour notre bien être.
Un Chalonnais qui rêve de tranquillité
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