Bourgogne

Une tempête de grêle ce dimanche en fin de journée dans le Doubs

Publié le 28 Juin 2026 à 20h32

Une tempête de grêle ce dimanche en fin de journée dans le Doubs

Les images sont hallucinantes dans le secteur du Mont d'Or.

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