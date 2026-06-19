CANICULE - Ecoles fermées ou aménagées lundi et mardi - Le rectorat de Dijon annonce des mesures

A partir de lundi des aménagements horaires dans les écoles et collèges pour privilégier les cours le matin. Les détails de ces aménagements ou fermetures (totales ou partielles) sont en cours de consolidation avec les autorités préfectorales et collectivités.

Un service minimum d’accueil peut être proposé dans les écoles pour les parents sans solution.

Côte-d’Or :

• 22 écoles seront fermées (journée complète ou après-midi) lundi dans les communes suivantes : Pontailler-sur-Saône, Ladoix-Chorey, St-Rémy, Sainte-Colombe-sur-Seine, Chevigny-Saint-Sauveur, Selongey, Chevigny-en-Valière, Semur en Auxois, Couternon, Flammarans, Binges, Molesme.

• 30 écoles aménagent leur fonctionnement lundi et mardi : Genlis, Cessey-sur-Tille, Senailly, Venarey-les-Laumes, Savoisy, Montbard, Corgengoux, Auxonne, Maxilly-sur-Saône, Talmay, Chenôve, Voulaines, les Templiers, Pagny-le-Château, Messigny et Vantoux, Laignes, Selongey, Sainte-Marie-la-Blanche.

• 3 collèges suspendent les cours lundi 22 et mardi 23/06 pour les élèves de 6è,5è, 4è : collèges Félix Tisserand (Nuits St Georges), Monge (Beaune), Dinet(Seurre). Seuls les élèves de 3è seront accueillis.

Nièvre :

• 2 écoles aménagent leur fonctionnement lundi et mardi dans les communes suivantes : Corbigny et Moulins Engilbert.

• 4 Collèges aménagent leur fonctionnement lundi et mardi à Imphy, Varennes- Vauzelles, Cercy la Tour.

• 1 lycée aménage son fonctionnement lundi et mardi à Nevers (Lycée JeanRostand)

• 13 écoles seront fermées (journée complète ou après-midi) lundi dans les communes suivantes : La Charité sur Loire, Corbigny, Moulins Engilbert, Chaulgnes, La Celle sur Loire, Pouilly, Tracy sur Loire, St André en Morvan Cervon.

• 2 collèges suspendent les cours lundi 22 et mardi 23/06 à Dornes et La Charité sur Loire

Saône-et-Loire :

2 écoles aménagent leur fonctionnement lundi et mardi dans les communes suivantes : St Amour Bellevue, St Véran.

3 Collèges aménagent leur fonctionnement lundi et mardi à Mâcon, St Germain du Bois, Givry.

8 écoles seront fermées (journée complète ou après-midi) lundi dans les communes suivantes : Ciry le noble, Dracy Saint Loup, Fragnes la loyere, Epervans, Chassy, Aze, St Gengoux le Scisse, Lesme.

3 collèges suspendent les cours lundi 22 et mardi 23/06 à Autun, Sanvignes les mines et St martin en Bresse.

Yonne :

33 écoles aménagent leur fonctionnement lundi et mardi dans les communes suivantes : Auxerre, Avallon, Etais- la-Sauvain, St Privé, Villeneuve les Genets, Monéteau, Chablis, Rogny les 7 écluses, Champsevrais, Toucy, Seignelay, Champignelles, Perrigny, Bazarnes.

1 Collège aménage son fonctionnement lundi et mardi à Ancy le Franc

2 lycées aménagent leur fonctionnement lundi et mardi à Sens et Auxerre

67 écoles seront fermées (journée complète ou après-midi) lundi dans les communes suivantes : Auxerre, Sens, Courlon-sur-Yonne, Villeneuve-l'Archevêque, Champigny, Rosoy, Saint-Clément, Maligny, Paron, Courson-les-Carrières, Epineau-les-voves, Charmoy, Saligny, Véron, Montacher Villegardin, Courtois sur Yonne, Soucy, Sergines, Varennes, Ligny-le-châtel, Cuy, Pontigny, Chailley, Saligny, Evry, Gisy les nobles, Thorigny sur Oreuse, Saint-Georges-sur-Baulche, Chevannes, Neuvy-Sautour, Saint- Denis-lès-Sens, Villethierry, Brannay, Vallery, Dollot, Vinneuf, Pourrain, Laroche-Saint- Cydroine.

Centre d'examens concernés par d'éventuels reports d'oraux

Pas de centres d'examens qui repoussent les oraux.

Rappel des chiffres nationaux :

- Aujourd’hui et lundi : 784 écoles et établissements fermés ou faisant l’objet d’aménagements (fin des cours plus tôt par ex). Parmi ces 784, les fermetures sont au nombre de 150 environ.

- ⁠Concernant les reports d’examen : Environ 4 000 candidats sont concernés par des reports des oraux (la semaine d’après) qui devaient se passer à partir de lundi, dans57 centres d’examens (sur 2 300), répartis dans 5 académies (Bordeaux, Lyon, Montpellier, Normandie et Poitiers).