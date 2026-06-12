Les Nocturnes de la Citadelle reviennent le 26 juin

Notez bien sur vos agendas le 26 juin à compter de 17h. Plus d'une quarantaine d'emplacements sont ouverts pour déballer et vendre vos objets.

Dans le quartier de la Citadelle élargi, les commercants ne sont pas en manque d'idées. On en veut pour preuve, le retour d'un événement en été, après le succès de celui organisé à l'automne. "C'était une demande unanime et partagée" précise Benoit Benoit Leguay Conrard, Président de l'association des commerçants.

Notez bien ! Rendez-vous est donné le 26 juin au soir de 17h à 23h - La rue de la citadelle sera donc fermée à la circulation et totalement piétonnisée pour accueillir la multitude de stands. "On est dans l'idée de valoriser les métiers de bouche et de services" rajoutent François Pageaut et Nadège Guillotin.

Pour l'occasion, la Citadelle sera à la fête avec de nombreux déballages, dégustations et autres ventes de produits. Une tombola est ouverte avec pour gros lot un magnum de whisky de 8 ans d'âge Michel Couvreur. Les billets sont disponibles chez vos commerçants et sur place. Tentez votre chance de gagner le gros lot durant le tirage au sort à 19H30 le 26 juin en présence de la « Reine de la Citadelle » !

Dans l'esprit collectif de l'accueil du Tour de France, les commerçants arboreront les couleurs du Tour. "On renoue avec une vieille tradition de la Citadelle avec ce rendez-vous d'été".

Grand déballage ouvert à tous !



Découvrez des stands allant de 2 m à 4 m linéaires pour seulement 2 € par mètre linéaire. Ne manquez pas l’opportunité de vendre vos créations ou de promouvoir votre entreprise ! Rapprochez-vous de François Pageaut au Jardin de la Citadelle pour vous inscrire !



Pour chaque mètre linéaire loué, 1 € sera reversé au comité de bienfaisance de la Citadelle pour financer des actions en faveur des aînés du quartier.

Laurent GUILLAUMÉ