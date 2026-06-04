Le coup de cœur d'Info Chalon - Ines 9 ans : de nombreux palmarès à son actif pour cette passionnée par les expositions canines et présentations de Staffordshires Bull Terrier.

Cette jeune fille a encore une fois montré son savoir-faire et ses qualités de maitre avec ses compagnons de race Staffies à la Régionale d’élevage Bourgogne Franche-Comté qui se déroulait au club canin de Châtenoy le Royal.

La compagnie des Staffies, Ines est tombée dedans depuis sa tendre enfance. Ses parents, éleveurs dans l’Aisne de Staffordshires Bull Terrier, pratiquent les expositions de beauté, Ines s’est passionnée pour ces chiens au caractère exceptionnel, très joueur, sportif, sociable et incroyablement proche de ses maîtres.

Ines est âgée de 9 ans, elle est élève en CE2 et consacre tout son temps libre aux chiens.

Elle a commencé les concours en Régionale d'élevage SBTCF à l'âge de 5 ans et à partir de 6 ans, elle a appris à tenir un chien et elle a pu s'inscrire dans la catégorie 6-9 ans lors des expositions nationale et internationale.

Elle participe régulièrement aux concours des jeunes présentateurs ce qui lui vaut dès 2022, dans la catégorie jeune présentateur, de remporter de nombreux prix dont voici quelques exemples communiqués par ses parents :

2ème à notre Nationale d'Elevage en 2022 ; 1ère CACS Maltot 2024 ; 3ème CACIB Luxembourg 2024 ; 1ère sur les 2 jours (CACS+CACIB) de Compiègne 2024 ; 1ère au National d'Elevage 2025 ; 1ère CACS L'Isle Adam 2025 ; 1ère CACIB Paris dog show 2026 ; 1ère CACS Cambrai 2026 ; 1ère au National d'Elevage 2026...

Depuis l'âge de ses 8 ans, elle concourt aussi dans les classes puppy, ouverte, champion et vétéran avec différentes races de chien : Staffie, Chien finnois de Laponie, Husky de Sibérie, Grand caniche, Eurasier, Spitz loup, Spitz japonais, Samoyède ...

Deux années de suite en 2025 et 2026, Ines gagne le National d’élevage comme jeune présentateur, un exploit pour son âge.

Ses performances ne s’arrêtent pas simplement à la catégorie jeune présentateur, elle excelle aussi dans d’autres catégories et a obtenu :

Meilleur de race avec un spitz japonais ; meilleur de sexe opposé avec un chien finnois de Laponie ; meilleure paire avec 2 spitz loup ; 3ème en classe ouverte avec le staffie familial ; Best baby Rouen 2025 avec sa finnois de Laponie ; meilleur vétéran au CACIB du PDS 2026 avec le staffie familial ; meilleur puppy au CACS de Chalon en Champagne 2026 avec sa finnois ; 2e classe vétéran à la Nationale d'Elevage 2026.

Les performances d’Ines sont en progression et à la Régionale d’élevage de Châtenoy le Royal (71) le 24 mai 2026, elle a présenté :

- Virtus et honor Afammocc aka Bulma en puppy femelle

- avec Very hype of stafford edition "Pop's" en classe ouverte, elle se classe 4e

- avec Virtus et Honor Radioactive At Stafflorence aka Mia, elle se classe 1ere et remporte le meilleur champion et également le jeune présentateur.

L’Elevage Stafford Edition fait meilleur lot d'affixe ce même jour, elle présentait Very hype of stafford edition "Pop's".

Une jeune fille passionnée et très prometteuse dans le monde de l’exposition canine.

C.Cléaux

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