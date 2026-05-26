Isa et Roby, l’âme du Konoba : cuisine sincère, clients fidèles. À découvrir ce vendredi soir.

Il y a des restaurants où l’on va par hasard. Et puis il y a ceux où l’on retourne pour un plat précis, une ambiance, un accueil. Le KONOBA appartient clairement à cette seconde catégorie.

Cuisine de marché, produits frais, spécialités croates, ambiance cosy et clients fidèles : au KONOBA, Isa et Roby cultivent depuis 2011 une certaine idée du restaurant. Une adresse chalonnaise où l’on vient autant pour les saveurs que pour le plaisir de retrouver une maison chaleureuse.

Le KONOBA : la cuisine que les clients viennent chercher… et retrouver

Entre la gare et le Conservatoire du Grand Chalon, cette adresse chalonnaise tenue par Isa et Roby cultive depuis 2011 une cuisine de marché généreuse, parfumée, inspirée notamment des origines croates de Roby. Ici, les produits sont frais, de saison, et entièrement travaillés sur place. Mais au-delà de l’assiette, c’est surtout une relation privilégiée avec les clients qui s’est construite au fil des années.

« On voulait créer le restaurant que nous aimerions trouver »

InfoChalon : Le Konoba, d’où vient ce nom ?

Isa: En langue slave, une konoba désigne un cellier, une cave ou un garde-manger. Roby étant d’origine croate, c’était un clin d’œil à notre histoire. Nous avons simplement masculinisé le mot.

InfoChalon : Le restaurant a ouvert en… ?

Roby : En mai 2011. C’est l’histoire d’une double reconversion. Isa et moi nous sommes rencontrés autour d’une même passion : la cuisine et les bons vins.

InfoChalon : Qu’est-ce qui distingue LE KONOBA ?

Isa : D’abord, notre cuisine de marché. Chaque matin, nous sélectionnons nous-mêmes des produits frais que nous transformons entièrement sur place. Nous faisons aussi évoluer régulièrement notre carte des vins grâce à des fournisseurs passionnés.

Et puis il y a l’ambiance. Nous voulions un lieu calme, chaleureux, cosy.

Roby : Lors de notre installation, nous avons dressé une sorte de cahier des charges du restaurant idéal : des tables suffisamment espacées, des chaises confortables, une vraie intimité. Nous détestions ces grandes salles bruyantes où les tables sont collées les unes aux autres. Ici, les clients doivent pouvoir profiter pleinement du moment.

« Le vrai fait maison, c’est transformer soi-même les produits »

InfoChalon : Toute la carte est donc faite maison ?

Roby : Aujourd’hui, l’expression est un peu galvaudée. Certains produits industriels peuvent légalement être considérés comme “faits maison”. Nous préférons parler de cuisine de marché : des produits frais, travaillés et cuisinés par nous-mêmes. C’est notre philosophie depuis le premier jour.

InfoChalon : Quels sont vos plats emblématiques ?

Isa : Le tartare de bœuf charolais au couteau, la cassolette de Saint-Jacques et fondue de poireaux, le gratin d’andouillettes à la lyonnaise ou encore notre sélection de viandes Black Angus.

Côté desserts, nos clients adorent le parfait au chocolat et fève tonka, le pain perdu “comme avant” ou encore le nougat glacé aux amandes caramélisées.

« Certains clients nous demandent de les prévenir

quand leur plat préféré est au menu »

InfoChalon : Qui sont vos clients aujourd’hui ?

Isa : Beaucoup d’habitués, notamment des personnes qui travaillent à Chalon. Et puis le quartier est pratique, avec le stationnement gratuit entre midi et deux.

Mais surtout, les clients viennent pour la cuisine. Certains nous appellent même pour savoir quand nous allons préparer leur plat préféré !

Roby : Oui, cela arrive souvent. Aujourd’hui par exemple, j’ai préparé des poivrons farcis comme les faisait ma grand-mère en Croatie. Nous savons que certains clients en raffolent, alors nous les prévenons par SMS… et ils viennent !

C’est très gratifiant. Les gens ne viennent pas simplement manger : ils viennent retrouver une cuisine qu’ils aiment vraiment.

Nous avons aussi un client fidèle qui commande systématiquement le tartare de bœuf. À chaque fois, il me dit : “Il faudrait quand même que j’essaie autre chose…” puis reprend le tartare. C’est devenu un rituel !

Des anecdotes qui racontent une fidélité rare

Roby : Nous avons un couple de clients qui s’arrête chez nous une ou deux fois par an lorsqu’ils descendent dans le Sud ou partent à la montagne. Ils nous appellent depuis l’autoroute pour dire : “On arrive !”. Ils quittent l’autoroute spécialement pour déjeuner ici avant de reprendre leur route. Forcément, ça touche.

Isa : Moi, je pense à ce petit garçon qui avait trois ans la première fois qu’il est venu goûter notre gratin d’andouillettes. Aujourd’hui il en a huit… et il réclame toujours ce plat avec le même enthousiasme ! Ses parents viennent exprès quand il est à la carte. C’est adorable.

Un vendredi soir par mois pour prolonger l’expérience

Jusqu’ici ouvert uniquement le midi, Le Konoba propose désormais un dîner un vendredi soir par mois.

Isa : Beaucoup de clients qui viennent déjeuner nous disaient qu’ils aimeraient faire découvrir le restaurant à leurs proches. Nous avons donc décidé d’ouvrir le dernier vendredi du mois.

Roby : Ces soirs-là, nous proposons uniquement des menus, avec des plats plus élaborés et un travail particulier sur la présentation des assiettes.

« Passion, authenticité et partage »

InfoChalon : De quoi êtes-vous les plus fiers aujourd’hui ?

Isa : Des liens que nous avons créés avec nos clients, mais aussi avec nos fournisseurs. Et puis d’avoir construit tout cela ensemble, avec la même passion qu’au premier jour.

InfoChalon : Si vous deviez résumer LE KONOBA en trois mots ?

Isa et Roby : Passion. Authenticité. Partage.

Par Nathalie DUNAND

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Prochain dîner : vendredi 29 mai. Avis aux gourmands…

Restaurant LE KONOBA

14, avenue Georges Pompidou – Chalon-sur-Saône (71100)

Ouvert :

Du lundi au vendredi tous les midis.

En soirée, le dernier vendredi du mois (dès 19 h)

Tel : 06 83 51 72 55

Facebook : LE-KONOBA

Quartier zone bleue (parking gratuit entre 12 h et 14 h)