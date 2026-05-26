Retour sur l’inauguration de la bijouterie Miramira à Chalon/Saône

Jeudi 21 mai dernier, le centre commercial La Thalie à Chalon-sur-Saône a vibré au rythme de l’inauguration de la nouvelle bijouterie Miramira… et quel succès !



De très nombreux visiteurs étaient au rendez-vous pour découvrir l’univers tendance et raffiné de l’enseigne, dans une ambiance chaleureuse et musicale.



Les invités ont pu admirer les collections de bijoux en acier inoxydable doré, mêlant élégance, modernité et accessibilité, avec des pièces qui ont déjà conquis de nombreux clients.



Un grand merci à toutes les personnes présentes pour ce beau moment de partage et de convivialité. Cette inauguration marque le début d’une belle aventure pour Miramira à Chalon-sur-Saône !



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