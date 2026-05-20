Le centre hospitalier de Chalon sur Saône décroche la 3e place au salon SantExpo

Le Fonds FHF et la mutuelle MGEN ont annoncé les lauréats de la quatrième édition des Trophées de l’impact RH 2026 au salon SantExpo le mardi 19 mai, événement de la Fédération hospitalière de France rassemblant chaque année tous les décideurs et professionnels de santé. Le 1er Prix a récompensé le CH de Lens, le 2ème Prix le CH de Montperrin et le 3ème Prix le CH de Chalon-sur-Saône.

3e Prix pour le CH de Chalon-sur-Saône - Projet récompensé : « REBONDIR ».

Rebondir mobilise des agents en reconversion professionnelle (soignants ne pouvant plus exercer leur métier) dans la création et le déploiement de modules de formation au DPI (dossier patient informatisé).

Les agents en reconversion utilisent une plateforme de e-learning pour élaborer et développer des parcours pédagogiques hybrides pour plus de 4000 agents du GHT Saône et Loire Bresse Morvan, sur 13 parcours métiers spécifiques.

Ce dispositif valorise et sécurise la transition professionnelle des agents en reconversion tout en améliorant la qualité et la sécurité des soins, grâce à une formation internalisée et structurée. Résultats : 4000 agents formés et 166 modules créés.

« Cette quatrième édition des Trophées de l’impact RH confirme, une nouvelle fois, le formidable dynamisme et la capacité d’innovation des établissements publics de santé et médico-sociaux partout en France. Cette année, 44 dossiers, issus de toutes les régions et d’établissements de tailles très différentes, ont été examinés par le jury. Je tiens à saluer la grande qualité des candidatures reçues, qui a rendu les délibérations d’autant plus exigeantes. Le jury a été particulièrement attentif à l’impact concret des initiatives présentées sur le quotidien des professionnels. Les projets distingués illustrent une conviction forte : l’innovation RH est un levier essentiel pour renforcer l’attractivité et la fidélisation des équipes hospitalières, améliorer les conditions de travail et redonner du sens à l’engagement collectif », précise Quentin Poitou, directeur du Fonds FHF.

Pour Mélusine Harlé, directrice de la prévention MGEN : « Chez MGEN, nous sommes profondément convaincus que l'investissement dans la qualité de vie au travail et la prévention est la pierre angulaire d'une performance durable. Ces Trophées de l'Impact RH sont une formidable opportunité de valoriser les initiatives qui, en plaçant l'humain au cœur des stratégies RH, transforment positivement les organisations et garantissent le bien-être de tous ».

Les trophées de l’impact RH

La qualité de vie au travail est un enjeu majeur dans les établissements publics de santé. Les professionnels de santé travaillent souvent dans des environnements stressants et exigeants, où les conditions de travail peuvent impacter leur santé physique et mentale. La qualité de vie et le bien-être au travail sont également des facteurs déterminants pour attirer et retenir les talents dans les établissements publics de santé et pour favoriser la motivation et l'engagement des professionnels de santé. Les initiatives qui visent à les améliorer jouent également un rôle essentiel sur la qualité des soins offerts.



Ces trophées visent à valoriser les bonnes pratiques en matière de gestion des ressources humaines dans les établissements de santé, à encourager l'innovation et à contribuer à l'amélioration de la qualité de vie au travail. Les candidatures reçues portaient sur les établissements publics de santé, de toutes dimensions, ayant développé des pratiques innovantes dans le domaine des ressources humaines, telles que :

La gestion des compétences ;

La formation professionnelle ;

L'accompagnement des carrières ;

La prévention des risques psycho-sociaux ;

L'aménagement des horaires et des espaces de travail ;

Le bien-être au travail ;

L'amélioration des conditions de travail.



A propos du Fonds FHF

Dans le domaine de la santé, l’hôpital public est un acteur clé de l’innovation. Afin de le soutenir dans cette démarche, la Fédération hospitalière de France (FHF) a créé le Fonds FHF Recherche & Innovation pour fédérer l'ensemble des acteurs innovants en santé et agir sur trois axes forts : la promotion de l'innovation, la conduite du changement et l'accompagnement des projets innovants. Chaque année, fort de nos 1000 hôpitaux et 3800 établissements médico-sociaux, nous travaillons à l’amélioration la santé de plus de 13 millions de patients, en construisant le système de santé de demain. https://www.fondsfhf.org/

À propos de MGEN

Fondée en 1946, MGEN est aujourd’hui la première mutuelle des agents du service public.

Son positionnement unique lui permet de gérer l’assurance maladie, la complémentaire santé et la prévoyance de plus de 4,7 millions de personnes. MGEN accompagne globalement ses adhérents : de la prévention des risques pour leur santé physique et mentale, à leur prise en charge en établissement de santé. Elle met à la disposition de tous 1 800 structures de soin et d’accompagnement mutualistes qu’elle cogère et cofinance partout en France. MGEN intervient aussi auprès des employeurs pour le bien-être au travail, contribuant à la performance et à l’attractivité du service public. Depuis 2017, MGEN est aussi membre fondateur du Groupe VYV, premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. www.mgen.fr