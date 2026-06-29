Bourgogne
Dans le Jura, le clocher de l'église de Montmorot frappé par la foudre
Publié le 29 Juin 2026 à 08h34
Cette nuit à 1h15 la foudre a frappé le clocher de l'église, causant d'importants dégâts.
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