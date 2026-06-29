Bourgogne

Dans le Jura, le clocher de l'église de Montmorot frappé par la foudre

Publié le 29 Juin 2026 à 08h34

Dans le Jura, le clocher de l'église de Montmorot frappé par la foudre

Cette nuit à 1h15 la foudre a frappé le clocher de l'église, causant d'importants dégâts.