Dans le Jura, le clocher de l'église de Montmorot frappé par la foudre

Cette nuit à 1h15 la foudre a frappé le clocher de l'église, causant d'importants dégâts.

CANICULE - On a frôlé le 43°c ce 26 juin en Saône et Loire - Partout les records sont tombés

Risque de foudroiement élevé en Saône et Loire ce dimanche... avec les risques d'incendie en parallèle

CANICULE - La Saône et Loire repasse en vigilance orange à compter de 6h ... puis en jaune dans la même journée