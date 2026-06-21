Fête de la Musique à Chalon-sur-Saône : non, l'événement n'est pas annulé

Si les Feux de la Saint-Jean ont été reportés, la Fête de la Musique est quant à elle maintenue. Plus de détails avec Info Chalon.

Alors que des rumeurs circulent depuis plusieurs heures sur une possible annulation de la Fête de la Musique à Chalon-sur-Saône, aucune information officielle ne confirme cette hypothèse.

Pour l'heure, la Ville de Chalon-sur-Saône maintient à ce jour la programmation prévue ce dimanche 21 juin 2026. Quatre scènes doivent accueillir artistes et spectateurs au centre-ville : Place de l'Hôtel de Ville, Place Saint-Vincent, Place du Port-Villiers et Place de Beaune.

La confusion pourrait s'expliquer par les nombreuses annulations ou adaptations d'événements décidées dans plusieurs communes françaises en raison des fortes chaleurs. Chalon-sur-Saône ne figure toutefois pas parmi les villes ayant annoncé l'annulation de sa Fête de la musique.

En revanche, la municipalité a récemment pris la décision de reporter, pour des raisons de sécurité, les Feux de la Saint-Jean qui devaient se tenir le samedi 20 juin 2026. Le feu d'artifice initialement prévu à cette occasion est repoussé au samedi 27 juin 2026, lors de l'inauguration des Guinguettes du Port-Villiers. Il pourra être admiré depuis les Quais de Saône après le concert programmé ce soir-là.

Le pique-nique et le brasero prévus dans le cadre des festivités de la Saint-Jean sont quant à eux reportés à une date ultérieure qui sera communiquée prochainement.

Pour toute évolution de dernière minute, les habitants sont invités à consulter les canaux officiels de la Ville de Chalon-sur-Saône.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati