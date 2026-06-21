Chalon sur Saône
Fête de la Musique à Chalon-sur-Saône : non, l'événement n'est pas annulé
Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI
Publié le 21 Juin 2026 à 11h30
Si les Feux de la Saint-Jean ont été reportés, la Fête de la Musique est quant à elle maintenue. Plus de détails avec Info Chalon.
Alors que des rumeurs circulent depuis plusieurs heures sur une possible annulation de la Fête de la Musique à Chalon-sur-Saône, aucune information officielle ne confirme cette hypothèse.
Pour l'heure, la Ville de Chalon-sur-Saône maintient à ce jour la programmation prévue ce dimanche 21 juin 2026. Quatre scènes doivent accueillir artistes et spectateurs au centre-ville : Place de l'Hôtel de Ville, Place Saint-Vincent, Place du Port-Villiers et Place de Beaune.
La confusion pourrait s'expliquer par les nombreuses annulations ou adaptations d'événements décidées dans plusieurs communes françaises en raison des fortes chaleurs. Chalon-sur-Saône ne figure toutefois pas parmi les villes ayant annoncé l'annulation de sa Fête de la musique.
En revanche, la municipalité a récemment pris la décision de reporter, pour des raisons de sécurité, les Feux de la Saint-Jean qui devaient se tenir le samedi 20 juin 2026. Le feu d'artifice initialement prévu à cette occasion est repoussé au samedi 27 juin 2026, lors de l'inauguration des Guinguettes du Port-Villiers. Il pourra être admiré depuis les Quais de Saône après le concert programmé ce soir-là.
Le pique-nique et le brasero prévus dans le cadre des festivités de la Saint-Jean sont quant à eux reportés à une date ultérieure qui sera communiquée prochainement.
Pour toute évolution de dernière minute, les habitants sont invités à consulter les canaux officiels de la Ville de Chalon-sur-Saône.
Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati
-
Le Boxing Club San Rémois fier de ses combattants après une saison riche en enseignements
-
Chalon-sur-Saône : Gilles Platret a confirmé, lors de l'inauguration de la fête du Port, qu'une caméra de vidéo-protection sera installée prochainement au Port de Plaisance
-
A partir de 2028, VNF commandera depuis Chalon-sur-Saône tous ses ouvrages de navigation de Montbéliard à Saint Gilles-du-Gard
-
CANICULE - Ecoles fermées ou aménagées lundi et mardi - Le rectorat de Dijon annonce des mesures
-
Chez Nicole, le petit nouveau de la rue aux Fèvres ouvre ce mercredi
-
Prise dans les rets d’un narcotrafic à Chalon, elle est jugée comme « nourrice »
-
Bonne nouvelle : Yohan a été retrouvé
-
RUGBY - Rencontre avec Alex Verri, le nouveau manager du RTC
-
Le Grand Chalon s'est donné rendez-vous au Colisée pour saluer Dominique Juillot
-
TRIBUNAL DE CHALON - « Par vengeance » trois jeunes mettent le feu à l’exploitation agricole où ils travaillaient à Lays-sur-le-Doubs.
-
Saint Christophe-en-Bresse : la société de chasse de Serville-l'Abbaye-des-Barres ne recense aucun dégât de la part des sangliers cette année
-
De la librairie au fast-food : quand l’estomac prend la place de l’esprit
-
Sennecey-le-Grand : près de 4 000 personnes à la 1ère soirée du festival du clos des Tourelles
-
Les Nocturnes de la Citadelle reviennent le 26 juin
-
« Un avion, Un enfant, Un rêve » - Un Rafale dans le ciel pour une rafale de voltiges pour ce 25ème anniversaire de l’association "Un avion un enfant un rêve".
-
Rassemblement RN au Château de la Loyère début juillet, Canon Français en octobre à Chalon.. La France Insoumise Saône et Loire réagit
-
Damien Perrusson (président du FCC) : “ Tout le monde est invité aux 100 ans du club ce samedi 20 juin”
-
FETE DE LA MUSIQUE - CHALON - Découvrez tout le programme
-
Sennecey-le-Grand : 3 000 personnes à la seconde soirée du Festival du Clos des Tourelles
-
Musique, barbecue sauvage, déchets... autour du lac des Près Saint-Jean, une fidèle d'info-chalon pousse un coup de gueule
-
Canicule dans les écoles de Chalon-sur-Saône - Fortes chaleurs : un dispositif adapté pour garantir le confort et la sécurité des élèves