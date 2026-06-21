Chalon-sur-Saône : 12 Yolettes ont participé à la 1ère rando-aviron "Chalon sur l'eau"

Dimanche 21 juin, 12 bateaux de type Yolette sont partis de la base nautique "Adrien Hardy" pour parcourir 30km à l'occasion de la 1ère randonnée d'avion organisée par la section "Loisirs" du club chalonnais..

60 participants dont des portugais ont pris place sur la ligne de départ de la randonnée. Cet évènement intergénérationnel compte 70% de femmes.

À 8h M. le maire, Gilles Platret, à bord d'une petite embarcation motorisée, dont le capitaine n'était autre que l'aquarelliste chalonnais, passionné du milieu fluvial, Jean-Luc Durand, a donné le top départ de la randonnée.

Et si nous organisions une randonnée à Chalon sur la Saône?

C'est évènement est né lors du retour d'une randonnée à Metz l'an dernier, par plusieurs licenciés chalonnais. Ces derniers ont l'habitude de se déplacer très souvent dans toute la France et même dans les DOM-TOM pour assouvir leur passion de l'aviron de randonnée. Il s'agit d'Alex, Sébastien, Florence, Nadjatte, Régis, Antoine et Lionel.

Une fois rentrés à Chalon, ils ont alors embarqué 25 bénévoles du club nautique dans leur aventure pour permettre, aujourd'hui à tous ces équipages de naviguer sur la Saône tout en découvrant le patrimoine chalonnais depuis l'eau. Des notes explicatives ont été préparées et placées dans chaque embarcation pour compléter la visite et ainsi allier, sport, culture et plaisir.

Une découverte complète de la Bourgogne à travers ce week-end

Afin de parfaire le séjour et de mettre la ville Chalon-sur-Saône et la Bourgogne à l'honneur, une visite guidée de la ville a été proposée aux participants la veille ainsi qu'une dégustation à la Maison des Vins. La convivialité étaient très importante pour les rameurs, le club a alors reçu tous les participants pour un apéritif avec des accompagnements faits maison.

Comme il est habituel en France, le patrimoine passe également par le palet. C'est pourquoi, une fois la randonné du jour qui descend jusqu'à la darse de St Marcel pour remonter jusqu'à Allériot en contournant l'île St Laurent par le port de plaisance, soit 30 km, le traiteur "l'Epicurien des Vignes" (Philippe et Céline Queneau) régaleront les participants et les bénévoles avec des plats aux saveurs bourguignonnes tels que des escargots, œufs en meurette entre autres.

Des organisateurs ambitieux

L'objectif de cette 1ère édition était d'avoir minimum 30 rameurs afin de faire valider la randonnée par la Fédération et ainsi apparaître à l'avenir dans le catalogue. C'est chose faite ! La section "Loisirs" du club d'aviron de Chalon-sur-Saône donne donc rendez-vous à tous les licenciés qui le souhaitent, l'année prochaine pour la seconde édition .

Prochain grand rendez-vous du club :

- Le 39ème Challenge de l'Aviron, le 20 septembre ouvert à tous et à tous les niveaux

Le club organise également régulièrement des séminaires d'entreprise car l'aviron est le sport idéal pour le "Team Building"