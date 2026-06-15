Chez Nicole, le petit nouveau de la rue aux Fèvres ouvre ce mercredi

Adeline Colin est la nouvelle venue chez les commerçants de la rue aux Fèvres. Ouverture ce mercredi.

Du haut de ses 38 ans, après une vie professionnelle bien chargée, Adeline Colin voulait un autre challenge professionnel plus personnel. Après s'être installée avec son compagnon, "je suis devenue très chalonnaise, je ne pensais pas que j'aimerai autant ma ville" a-t-elle confié auprès d'info-chalon.com, avec son large sourire. "Il faut dire que l'accueil des voisins, ici dans la rue aux Fèvres, est hallucinant. Des conseils à l'aide quotidienne, de Traoré à Enza, en passant par Sandrine, cette rue est magique".

Le Comédien devient Chez Nicole

Une transformation complète du bar Le Comédien s'est opérée pour se transformer en "Chez Nicole", "c'est un peu ma Madeleine de Proust, un endroit où on passe un bon moment entre amis, où on mange comme à la maison".

Ouvert du mercredi (8H30-18H30) au dimanche (7H30 - 13H30) et les jeudi, vendredi et samedi de 8H30 à 22H30, Chez Nicole entend très vite devenir une adresse qui compte à Chalon-sur-Saône. P'tit dej tartine le matin, le tout qu'avec des produits régionaux et locaux, et la proposition de deux plats et deux desserts tous les midis à partir de 11,50 euros, une formule Express à 13 euros et une formule complète à 16,50 euros, Chez Nicole devrait très vite vous séduire.

Un esprit bistrot parisien comme on les aime... de quoi confirmer cette belle dynamique typique de la rue aux Fèvres.

Laurent GUILLAUMÉ