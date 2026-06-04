CHALON DANS LA RUE 2026 - "Avis aux chercheurs de poésie" - La 39e édition s'annonce dense

La séance de présentation officielle du programme est toujours un moment attendu du côté des Arts de la Rue. Vendredi soir, sous une chaleur étouffante, toute l'équipe de Chalon dans la Rue était dans les starting-blocks pour la 39e fois. Les explications d'info-chalon.com

Ils ont été en nombre à braver la chaleur suffocante vendredi soir sur le site de l'Abattoir dans le cadre de la présentation officielle du programme de la 39e Edition de Chalon dans la Rue. Toute l'équipe était au rendez-vous pour accueillir le public, désireux d'avoir accès en avant-première à un programme jamais comme les autres.

Et cette année encore, l'équipe de Chalon dans la Rue a mis les petits plats dans les grands.

Musiques, septacles et préparation culinaire espagnole en provenance de Cordoue auront donné le rythme de cette soirée, annonciatrice d'une nouvelle grande édition réservée aux arts de la rue, alors que l'édition 2025 a franchi de nouveaux paliers de fréquentation, avec près de 250 000 spectateurs cumulés.

Des nouveautés en 2026 et quasi 150 spectacles sont attendus du 23 au 26 juillet prochain (lire le programme complet), avec une évolution des lignes depuis 2023 qui se concrétise, "un changement dans la continuité" aime à dire la direction du Festival.

"Une poétisation de la ville"

Un bouillonnement de 4 jours laissant la part-belle à la poésie a salué Gilles Platret, alors que plus qu'un festival, Chalon dans la Rue demeure un lieu incontournable pour les compagnies dans leurs conquêtes de nouveaux terrains de jeu, "avec 1000 professionnels attendus venant faire leurs marchés du spectacle".

"Chalon fait corps avec les arts de la rue, c'est une révélation à chaque fois, une rencontre sans pareil" a insisté Gilles Platret, invitant "les chercheurs de poésie" à venir partager ce moment.

Face aux problèmatiques de stationnement rencontrées l'année dernière, ville de Chalon et Chalon dans la Rue ont mis en place des solutions techniques cette année, avec le déploiement de parkings relais et de navettes pour accéder au coeur des spectacles.

Une sélection du In qui fait la part-belle à la création

Une vraie prise de risque est menée par Chalon dans la rue avec 14 compagnies française, belge et Suisse cette année, dont 13 créations. "C'est énorme, c'est une vraie prise de risque partagée" souligne la direction du festival. Un programme complet qui sera dévoilé ce jeudi à 15h mais entre le Collectif La ville en feu, le Collectif In Itinere, Xanado, La Fugue ou encore la Société Protectrice des Petites Idées, vous allez avoir de quoi faire.

On vous laisse découvrir par vous-même !

Laurent GUILLAUMÉ