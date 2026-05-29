ESPACE NAUTIQUE - Compte-tenu du retard dans les travaux, le Grand Chalon annonce la réouverture de l'Espace Nautique pour la saison estivale

Les équipes sont mobilisées pour une réouverture dans les plus brefs délais.

Initialement, la fermeture de l’espace nautique était prévue à compter du 1er juin 2026 afin de permettre le lancement d’un important chantier de modernisation et de rénovation de l’équipement.

Toutefois, le calendrier opérationnel des travaux évolue et le démarrage effectif du chantier interviendra plus tardivement que prévu.

Dans ce contexte, le Grand Chalon a fait le choix du pragmatisme en privilégiant une approche tournée vers les usagers et adaptée au calendrier réel des travaux.

Les équipes sont donc pleinement mobilisées afin de réunir les conditions nécessaires à une réouverture au public de l’équipement dans les meilleurs délais.

Il s’agit notamment de procéder au recrutement de personnels saisonniers et de maîtres-nageurs afin de garantir un accueil du public dans les meilleures conditions de sécurité et de fonctionnement.

Pour rappel, le projet porté par le Grand Chalon constitue une opération majeure de modernisation de l’espace nautique. Au-delà de l’objectif de réduction de plus de 40 % des consommations énergétiques du site, premier consommateur d’énergie de la collectivité, les travaux prévoient notamment la réfection complète des toitures et façades, la modernisation des installations de traitement de l’eau et de l’air, l’installation de panneaux solaires et photovoltaïques, ainsi que le réaménagement de plusieurs espaces d’accueil et des bassins.

Ce chantier permettra d’améliorer durablement la performance énergétique du site, le confort des usagers et les conditions d’accueil du public.