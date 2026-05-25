Chalon sur Saône

Nouveau - La galerie marchande du Carrefour Nord Chalon se dote d'un Head Spa Japonais

Par Laurent GUILLAUMÉ

Publié le 25 Mai 2026 à 16h39

Nouveau - La galerie marchande du Carrefour Nord Chalon se dote d'un Head Spa Japonais

Petite nouveauté du côté de la galerie marchande du "Petit" Carrefour de Chalon.

L'ancien salon de coiffure Fabio Salsa de la galerie marchande du Carrefour Nord a été totalement revisité par Christelle Nardin pour se transformer en une nouvelle offre, un salon Head Spa Japonais. Ouvert il y a quelques jours, ce sont 4 rituels différents proposés par son équipe, à destination de toute la famille. De 45 euros pour les enfants à 150 euros, les séances durent jusqu'à 1h30.  Des rituels bien-être/massage très en vogue en ce moment. Parallèlement, Christelle Nardin proposera ses diagnostics cuir chevelu. Une belle nouvelle pour ce local vide depuis quelques années. Attention, l'accès à la prestation est exclusivement sur rendez-vous - 03 85 41 33 41

L.G