Nouveau - La galerie marchande du Carrefour Nord Chalon se dote d'un Head Spa Japonais

L'ancien salon de coiffure Fabio Salsa de la galerie marchande du Carrefour Nord a été totalement revisité par Christelle Nardin pour se transformer en une nouvelle offre, un salon Head Spa Japonais. Ouvert il y a quelques jours, ce sont 4 rituels différents proposés par son équipe, à destination de toute la famille. De 45 euros pour les enfants à 150 euros, les séances durent jusqu'à 1h30. Des rituels bien-être/massage très en vogue en ce moment. Parallèlement, Christelle Nardin proposera ses diagnostics cuir chevelu. Une belle nouvelle pour ce local vide depuis quelques années. Attention, l'accès à la prestation est exclusivement sur rendez-vous - 03 85 41 33 41

L.G