21 infractions à la réglementation de pêche relevées sur les bords de Saône et du Doubs

Le contrôle des gendarmes de Saône et Loire s'est déroulé dans la nuit de vendredi à samedi.

Dans la nuit du 15 au 16 mai 2026 de 22h00 à 04h30, 4 gendarmes de la Communauté de brigades de Saint-Germain-du-Plain accompagné d'un garde-pêche de la fédération de pêche de Saône-et-Loire ont procédé à des contrôles sur les bords de Saône et les bords du Doubs, depuis Lays-sur-le-Doubs jusqu’à la Saône.

Ce sont 21 infractions spécifiques à la réglementation de la pêche qui ont été relevées. Lors de ce contrôle, une AFD stupéfiants a également été réalisée.

- 16 pour pêche en eau douce en dehors des heures autorisées

- 2 pour non-respect d'un arrêté préfectoral ordonnant la remise à l'eau immédiate du poisson capturé en eau douce

- 1 pour pêche en eau douce, de nuit, à l'aide d’un procédé ou mode de pêche prohibé

- 1 pour pêche, de nuit, en eau douce avec un nombre d'engins ou d'instruments supérieur au maximum autorisé

- 1 pour maintien en captivité, la nuit, de carpe capturée par un pêcheur amateur aux lignes