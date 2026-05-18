Chalon /autour de Chalon
21 infractions à la réglementation de pêche relevées sur les bords de Saône et du Doubs
Publié le 18 Mai 2026 à 12h57
Le contrôle des gendarmes de Saône et Loire s'est déroulé dans la nuit de vendredi à samedi.
Dans la nuit du 15 au 16 mai 2026 de 22h00 à 04h30, 4 gendarmes de la Communauté de brigades de Saint-Germain-du-Plain accompagné d'un garde-pêche de la fédération de pêche de Saône-et-Loire ont procédé à des contrôles sur les bords de Saône et les bords du Doubs, depuis Lays-sur-le-Doubs jusqu’à la Saône.
Ce sont 21 infractions spécifiques à la réglementation de la pêche qui ont été relevées. Lors de ce contrôle, une AFD stupéfiants a également été réalisée.
- 16 pour pêche en eau douce en dehors des heures autorisées
- 2 pour non-respect d'un arrêté préfectoral ordonnant la remise à l'eau immédiate du poisson capturé en eau douce
- 1 pour pêche en eau douce, de nuit, à l'aide d’un procédé ou mode de pêche prohibé
- 1 pour pêche, de nuit, en eau douce avec un nombre d'engins ou d'instruments supérieur au maximum autorisé
- 1 pour maintien en captivité, la nuit, de carpe capturée par un pêcheur amateur aux lignes
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