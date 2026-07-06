Après l'incendie de dimanche, les élus de Chatel-Moron tiennent à remercier publiquement l'ensemble des sapeurs-pompiers mobilisés

mais aussi les agriculteurs mobilisés, le Super-U de Saint-Léger-sur-Dheune, la Pizza de Nina à Mellecey et le Saint-Léger Kebab, pour leurs participations à l'approvisionnement des services de secours.

À la suite de l’incendie qui s'est déclaré en fin d'après-midi ce dimanche 5 juillet à Châtel-Moron, détruisant près de 15 ha sur son passage, la municipalité tient à adresser ses plus sincères remerciements à l'ensemble des sapeurs-pompiers, dont l'engagement et le professionnalisme ont permis de maîtriser ce sinistre.

La commune souhaite également saluer l'immense élan de solidarité qui s'est spontanément mis en place.

Un grand merci aux agriculteurs qui ont immédiatement apporté leur aide avec leurs moyens matériels : les familles Descombes de Châtel-Moron, Regnault de Saint-Julien-sur-Dheune, Segaud de Morey et M. Chainard de Villeneuve-en-Montagne. Leur intervention a été déterminante et a contribué à sauver la ferme du GAEC de la Cure.



La municipalité remercie également chaleureusement le "Super U" de Saint-Léger-sur-Dheune, "La Pizza de Nina" à Mellecey, ainsi que "Saint-Léger Kebab", qui ont généreusement participé à l'approvisionnement en nourriture et en boissons pour les sapeurs-pompiers mobilisés durant cette intervention.



Cet événement rappelle combien la solidarité, l'entraide et l'engagement de chacun sont des valeurs essentielles dans les moments les plus difficiles. La municipalité exprime toute sa reconnaissance à l'ensemble des personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à cette mobilisation exemplaire.



Les élus de Châtel-Moron