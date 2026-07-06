Côte chalonnnaise
Après l'incendie de dimanche, les élus de Chatel-Moron tiennent à remercier publiquement l'ensemble des sapeurs-pompiers mobilisés
Publié le 06 Juillet 2026 à 15h48
mais aussi les agriculteurs mobilisés, le Super-U de Saint-Léger-sur-Dheune, la Pizza de Nina à Mellecey et le Saint-Léger Kebab, pour leurs participations à l'approvisionnement des services de secours.
À la suite de l’incendie qui s'est déclaré en fin d'après-midi ce dimanche 5 juillet à Châtel-Moron, détruisant près de 15 ha sur son passage, la municipalité tient à adresser ses plus sincères remerciements à l'ensemble des sapeurs-pompiers, dont l'engagement et le professionnalisme ont permis de maîtriser ce sinistre.
La commune souhaite également saluer l'immense élan de solidarité qui s'est spontanément mis en place.
Un grand merci aux agriculteurs qui ont immédiatement apporté leur aide avec leurs moyens matériels : les familles Descombes de Châtel-Moron, Regnault de Saint-Julien-sur-Dheune, Segaud de Morey et M. Chainard de Villeneuve-en-Montagne. Leur intervention a été déterminante et a contribué à sauver la ferme du GAEC de la Cure.
La municipalité remercie également chaleureusement le "Super U" de Saint-Léger-sur-Dheune, "La Pizza de Nina" à Mellecey, ainsi que "Saint-Léger Kebab", qui ont généreusement participé à l'approvisionnement en nourriture et en boissons pour les sapeurs-pompiers mobilisés durant cette intervention.
Cet événement rappelle combien la solidarité, l'entraide et l'engagement de chacun sont des valeurs essentielles dans les moments les plus difficiles. La municipalité exprime toute sa reconnaissance à l'ensemble des personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à cette mobilisation exemplaire.
Les élus de Châtel-Moron
-
Le MEDEF présente sa stratégie pluriannuelle de redressement des comptes publics
-
SNCF Voyageurs et BSB renouvellent leur partenariat pour favoriser l'insertion professionnelle et la mobilité des étudiants.
-
Chalon au fil de l'été : Jet Lag fait vibrer le Port-Villiers avec ses reprises pop
-
Canicule : Agissons pour Saint Marcel déplore l'état d'impréparation de la commune et demande un plan d'adaptation au changement climatique
-
Tour de France : demandeurs d’emploi et recruteurs pédaleront ensemble entre Nevers et Chalon-sur-Saône
-
Vendredi 10 juillet – Cinéma en plein air : une soirée d’été à partager à Givry
-
Trois camions des sapeurs-pompiers de Saône et Loire endommagés suite à une saute de feu dans le Gard - Aucun blessé par chance
-
Une tempête de grêle ce dimanche en fin de journée dans le Doubs
-
Les risques de supercellules orageuses se confirment en Saône et Loire
-
Pour Marine, de la Star Ac’ aux Nuits Bressanes il n’y avait qu’un pas…
-
CANICULE - La Saône et Loire repasse en vigilance orange à compter de 6h ... puis en jaune dans la même journée
-
TotalEnergies inaugure sa plus grande toiture solaire en France en Saône et Loire
-
ORAGES - La Saône et Loire bascule en vigilance orange
-
Le docteur Zahia Haddad distinguée par la Légion d'honneur
-
Risque de foudroiement élevé en Saône et Loire ce dimanche... avec les risques d'incendie en parallèle
-
Des orages potentiellement violents attendus ce dimanche en Saône et Loire
-
Fidèle d'info-chalon, elle s'interroge sur les feux d'artifice tirés samedi soir à Chalon
-
On a frôlé les 1000 personnes à Crissey pour la fête de la musique organisée par le "Criss’Bar". Retour en images.
-
EPSM 71 - A Sevrey, la mise à mort de l'équithérapie, une goutte d'eau de trop pour soignants et patients
-
Palinges, Thurey, Ouroux-sur-Saône.. les feux se multiplient ce dimanche après-midi
-
Chalon-sur-Saône : Beau succès pour la 10ème journée de dépistage gratuite du Grand Chalon
-
URGENCES HOPITAL DE CHALON - 9,5 heures d'attente ce lundi