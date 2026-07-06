Trois camions des sapeurs-pompiers de Saône et Loire endommagés suite à une saute de feu dans le Gard - Aucun blessé par chance

Le déclenchement des dispositifs d'autoprotection sur les véhicules a parfaitement joué son rôle.

Ce dimanche 5 juillet en début de matinée, le SDIS de Saône-et-Loire a constitué un groupe d’intervention feux de forêts (GIFF) complet, engagé par la Zone de défense Est au sein de la colonne de renfort EST 2, aux côtés de quatre autres départements : l'Aube, la Côte-d'Or, la Marne et la Moselle.

Composé de 24 sapeurs-pompiers et de 8 engins, le détachement de Saône-et-Loire a quitté le centre d’incendie et de secours de Mâcon afin de rejoindre les autres départements de la colonne à l’École nationale de police de Nîmes, pour un rassemblement prévu aux alentours de 14 heures.

Une fois sur place, la colonne de renfort EST 2 a immédiatement été engagée sur un feu d’espace naturel sur la commune de Lédenon dans le Gard. La colonne a alors été confrontée à une violente saute de feu qui a nécessité la mise en sécurité des groupes d’intervention, avec déclenchement des. dispositifs d’autoprotection des engins.

Le bilan humain fait état d’aucun blessé grâce aux dispositifs de sécurité mis en œuvre, mais également au sang-froid des sapeurs-pompiers, à leur professionnalisme et à leur compétence développée ces cinq dernières années en matière de lutte contre les feux de forêts.

Le bilan matériel est en revanche plus lourd avec trois camions citernes moyen du GIFF de Saône-et-Loire endommagés dont deux plus sévèrement, démontrant la virulence du feu et ce malgré l’efficacité des dispositifs d’autoprotection déclenchés.

Les personnels du groupe d’intervention feux de forêts du SDIS de Saône-et-Loire seront rapatriés dans les heures à venir.

Le SDIS de Saône-et-Loire adresse son soutien à l'ensemble des personnels engagés sur cette intervention avec une pensée particulière aux sapeurs-pompiers de Saône-et-Loire en cours de rapatriement. Il adresse tous ses encouragements aux personnels de la colonne qui poursuivent leur mission de renfort dans le sud de la France.