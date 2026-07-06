Canicule : Agissons pour Saint Marcel déplore l'état d'impréparation de la commune et demande un plan d'adaptation au changement climatique

Face aux fortes chaleurs qui touchent actuellement la Saône-et-Loire, le groupe minoritaire Agissons pour Saint Marcel a interpellé les élus de la majorité lors du dernier Conseil Municipal sur l'état des bâtiments publics, en particulier des écoles et des équipements périscolaires. Selon ses élus, les difficultés rencontrées ces dernières semaines révèlent un défaut d'anticipation face aux conséquences d'un changement climatique pourtant annoncé depuis de nombreuses années.



En effet, la vague de chaleur des dernières semaines a mis à rude épreuve les services publics. Les écoles ont été particulièrement concernées : enseignants, agents municipaux, animateurs et élèves ont du composer avec des locaux devenus difficilement supportables en raison de températures très élevées. Le groupe Agissons pour Saint Marcel cite notamment l'école Roger Balan, où plus de 30°C ont été relevés dans certaines salles de classe.



Pour les élus de la Minorité, cette situation n'est pas seulement la conséquence d'un épisode météorologique exceptionnel. Elle traduit surtout un manque d'investissements dans l'adaptation des bâtiments publics aux effets du changement climatique. « Les collectivités étaient appelées à anticiper ces évolutions depuis de nombreuses années », rappelle le groupe, qui estime que la commune n'a pas engagé les travaux nécessaires en matière d'isolation, de rafraîchissement ou de protection contre les fortes chaleurs.

Les élus du groupe Agissons pour Saint Marcel déplorent les conséquences de cette absence d'anticipation : perturbation du fonctionnement des écoles, dégradation des conditions d'accueil, risques pour la santé des enfants et des personnels, mais aussi difficultés importantes pour les familles, qui se sont retrouvées confrontées à des fermetures d'établissements comme seule réponse aux épisodes caniculaires.

Au-delà des écoles, Agissons pour Saint Marcel a attiré également l'attention sur la situation des personnes âgées hébergées à la résidence Hubiliac. Selon le groupe, certains résidents ont été contraints de quitter des chambres où la température a atteint jusqu’à 35 °C pour passer la nuit dans un fauteuil d’une salle climatisée, faute de conditions de vie acceptables dans leurs appartements.



Pour la minorité, ces situations sont les conséquences du retard pris depuis 2 mandats dans l'adaptation du patrimoine communal et de l'absence d'une véritable stratégie pour prendre en compte le réchauffement accéléré du climat.

Le groupe appelle désormais la municipalité à dépasser la gestion de l'urgence et à mettre en œuvre un plan d'investissement structuré à court, moyen et long terme. Celui-ci devra s’attacher à garantir pour les écoles, les structures périscolaires et aussi la résidence Hubiliac des conditions d'accueil adaptées à des épisodes climatiques qui tendent à se multiplier.



Agissons pour Saint Marcel souligne que la commune dispose d'une situation financière qu'il juge solide. Cette capacité d'investissement doit désormais être mobilisée pour préparer la commune aux défis climatiques. « Préserver les finances de la commune est indispensable ; préparer notre territoire aux conséquences du changement climatique l'est tout autant », conclut le groupe, qui demande au maire et à la majorité municipale de présenter rapidement les mesures concrètes qu'ils entendent mettre en œuvre.



Groupe d'élus Agissons pour St Marcel