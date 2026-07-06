Chalon au fil de l'été : Jet Lag fait vibrer le Port-Villiers avec ses reprises pop

Une belle soirée musicale au bord de la Saône. Plus de détails avec Info Chalon.

Dans le cadre de Chalon au fil de l'été, organisé du 20 juin au 29 août 2026 à Chalon-sur-Saône, le public a pu profiter, dimanche 5 juillet 2026 à 20 heures 30, du concert du groupe Jet Lag, qui a proposé un répertoire de reprises pop sur la scène du Port-Villiers.

Jet est un groupe pop-rock chalonnais dont le répertoire couvre les grands succès des années 1970 à aujourd'hui, avec des reprises françaises et internationales.

Le groupe se produit régulièrement en Saône-et-Loire, en Côte-d'Or et dans l'Ain, dans des bars, festivals, fêtes de la musique, guinguettes et événements privés. Son site retrace une activité continue depuis 2013, preuve d'une présence durable sur la scène locale.

Parmi ses scènes habituelles figurent le Cha'lon Bar, le V&B de Chalon-sur-Saône, Le Brighton à Dijon (Côte-d'Or ), Le Spot à Châtenoy-le-Royal ou encore, comme hier soir, les Guinguettes de Chalon-sur-Saône.

Les animations estivales se poursuivent dès ce soir, lundi 6 juillet 2026, avec Tiny Shuttle, formation pop folk, qui donnera rendez-vous aux spectateurs au même endroit pour une nouvelle soirée musicale en plein air.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati