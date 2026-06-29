Chalon sur Saône
URGENCES HOPITAL DE CHALON - 9,5 heures d'attente ce lundi
Par Laurent GUILLAUMÉ
Publié le 29 Juin 2026 à 20h30
Si la vigilance canicule est levée, les conséquences de ces 10 jours de canicule intense sont mesurables dans tous les centres hospitaliers.
Avec une médecine de ville à la peine, le centre 15 ne désemplit pas d'appels, avec un hôpital de Chalon-sur-Saône qui ne désemplit pas. En moins d'une heure, ce sont 11 nouveaux patients présentés ce lundi après-midi. Une conséquence logique de l'impact de l'épisode caniculaire sur les organismes les plus fragiles. Si l'hôpital de Chalon a mis en place un renforcement de ses capacités d'accueil, avec la mise à disposition de lits en médecine pour soulager les urgences, il n'en demeure pas moins que le temps d'une prise en charge complète est évalué à près de 10 h ce lundi.
La situation devrait même s'alourdir avec un certain nombre de pathologies liées à la canicule s'intensifiant au fil des jours à venir. Le pic est souvent de l'ordre de 2 à 10 jours après les coups de chaud.
il est conseillé :
- De décaler, si possible, le recours aux urgences,
- De contacter en priorité votre médecin traitant,
- D’appeler, en cas de difficultés, le centre 15 qui jugera de l’opportunité de vous adresser ou non aux urgences.
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