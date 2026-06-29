Chalon sur Saône

URGENCES HOPITAL DE CHALON - 9,5 heures d'attente ce lundi

Par Laurent GUILLAUMÉ

Publié le 29 Juin 2026 à 20h30

URGENCES HOPITAL DE CHALON - 9,5 heures d'attente ce lundi

Si la vigilance canicule est levée, les conséquences de ces 10 jours de canicule intense sont mesurables dans tous les centres hospitaliers.

Avec une médecine de ville à la peine, le centre 15 ne désemplit pas d'appels, avec un hôpital de Chalon-sur-Saône qui ne désemplit pas. En moins d'une heure, ce sont 11 nouveaux patients présentés ce lundi après-midi. Une conséquence logique de l'impact de l'épisode caniculaire sur les organismes les plus fragiles. Si l'hôpital de Chalon a mis en place un renforcement de ses capacités d'accueil, avec la mise à disposition de lits en médecine pour soulager les urgences, il n'en demeure pas moins que le temps d'une prise en charge complète est évalué à près de 10 h ce lundi. 

La situation devrait même s'alourdir avec un certain nombre de pathologies liées à la canicule s'intensifiant au fil des jours à venir. Le pic est souvent de l'ordre de 2 à 10 jours après les coups de chaud. 

 il est conseillé :
- De décaler, si possible, le recours aux urgences,
- De contacter en priorité votre médecin traitant,
- D’appeler, en cas de difficultés, le centre 15 qui jugera de l’opportunité de vous adresser ou non aux urgences.