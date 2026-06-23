Givry
A Givry, le bâtiment de l'ancien Crédit Agricole au coeur de nouvelles inquiétudes
Publié le 23 Juin 2026 à 19h27
Communiqué de la ville de Givry
Monsieur le Maire de Givry a pris aujourd’hui la décision, au regard des pouvoirs de police du Maire, d’engager une procédure de mise en sécurité de l’immeuble situé au 5 Place de la Poste à Givry suite aux désordres apparus après le démarrage des travaux privés engagés par le Crédit Agricole de curage précédant la reconstruction de leur établissement bancaire sinistré par un incendie le 7 juin 2024.
L’accès à l’ensemble de l’immeuble, dont le restaurant La Maison du Tacos, est immédiatement interdit. Le trottoir devant le bâtiment est également interdit aux piétons. Seules les entreprises qui seront missionnées par le Crédit Agricole pourront accéder à l’immeuble pour assurer les travaux de confortement et de renforcement nécessaires.
L’arrêté d’interdiction sera levé après fourniture d’une attestation de bonne réalisation des travaux.
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