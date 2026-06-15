A partir de 2028, VNF commandera depuis Chalon-sur-Saône tous ses ouvrages de navigation de Montbéliard à Saint Gilles-du-Gard

C'est un budget colossal de 68 millions d'euros en cours de la part de VNF, qui permettra la mise en service à Chalon d’un poste de commandes centralisé de ses écluses et barrages du bassin Rhône-Saône. La première "pierre" a été posée ce lundi matin en présence de Sébastien Martin, Ministre de l'industrie.

Signe indiscutable que Chalon-sur-Saône est bien au cœur de la réindustrialisation du pays mais aussi de la reprise en mains de ses infrastructures opérationnelles de communication. C'est bien la pause de la première "pierre" plutôt botte de paille ce lundi matin, du futur centre de commandement de la navigation fluviale sur l'axe Rhône-Saône (hors Rhône concédé à CNR).

Une place chalonnaise toujours plus confortée

Sur info-chalon.com, on ne cesse de le dire, mais c'est toujours mieux quand d'autres en font la démonstration. Cécile Avezard - Directrice Générale de VNF a effectué le déplacement ce lundi matin à Chalon-sur-Saône, marquant le coup sur un investissement majeur pour Chalon-sur-Saône, dans la modernisation des pratiques de navigation fluviale portées par VNF. Aux côtés de Sébastien Martin. - Ministre de l'industrie ainsi que de Dominique Juillot - Président du Grand Chalon, le nouveau bâtiment conçu en Saône et Loire, par l'agence d'architecture Ejo - Coopérative d'architecture, lauréat de l'appel à concours sera de 565 m2 en bois et en paille, à très faible émission énergétique.

D'un coût de près de 4 millions d'euros, 50 postes d'agents publics de VNF seront déployés sur place. Un investissement se situant dans le grand plan de modernisation porté par Voies Navigables de France, avec notamment le déploiement de 600 kilomètres de fibre optique, l'équipement des ouvrages avec des caméras et des capteurs, le remplacement des automates.

C'est à Chalon sur Saône que se jouera tout le poste de pilotage de VNF, permettant à terme une navigation 24/24 sur le réseau grand gabarit.

Une téléconduite des installations pour un accompagnement mordernisé des infrastructures

Un vrai bond technologique opéré par VNF se concrétise avec l'investissement à Chalon sur Saône. Les opérateurs dont le début d'activité est fixé en 2028 permettront plus de flexibilité et de sécurité tant pour les navigants que pour le personnel VNF. Cécile Avezard a tenu à rappeler qu'il ne s'agissait pas d'une robotisation à outrance mais bien une présence renforcée des agents. Les opérateurs du centre de commande disposeront d’une vue d’ensemble pour informer les usagers sur l’état et la disponibilité du réseau, ils seront le premier contact en situation de crise (accident fluvial, crue, étiage).

Une régulation en apport d'eau plus économe

Les opérateurs du PCC assureront la supervision 24h/24 des barrages de navigation. Ces ouvrages déjà automatisés assurent la régulation de la rivière et l’alimentation en eau des dérivations. En maintenant un niveau d’eau minimum constant même en période de sécheresse, ces ouvrages permettent, en plus de la plaisance et des loisirs nautiques, l’alimentation en eau des populations et des activités économiques comme l’agriculture et l’industrie.

"Merci pour ce signal important" pour Dominique Juillot

Le Président du Grand Chalon a salué l'investissement porté à 100 % par VNF, montrant à quel point Chalon est la plaque tournante entre Nord et Sud, renforçant toujours plus le pôle d'attractivité secondaire qu'est le territoire du Grand Chalon. Des propos sur lequels Sébastien Martin a tenu à s'appuyer, insistant sur les milliard investis notamment à Fos-sur-Mer, donant à cette axe Saône-Rhône une valeur toute particulière dans la réindustrialisation en cours.

Fin des travaux - fin 2027 pour une mise en route début 2028

L'activité fluviale en quelques chiffres

- 4.5 millions de tonnes de marchandises transportées, essentiellement des matériaux de construction mais également des produits énergétiques, agricoles, chimiques et des conteneurs.

- 27 paquebots fluviaux (110 000 passagers en moyenne) proposant des prestations haut de gamme d’une semaine du printemps à l’automne entre Bourgogne et Provence, avec des retombées économiques sont estimées à 140 millions d’euros pour les territoires.

- 59 bateaux promenades proposant des circuits touristiques d’une heure ou d’une journée autour du port d'attache (Besançon, Dole, Saint-Jean-de- Losne, Gray, Aigues-Mortes, Lyon).

- 27 péniches-hôtel navigant essentiellement sur les canaux et proposant des croisières de 7 jours très haute de gamme sur les parties nord et sud du réseau (Saône, vallée du Doubs, Camargue).

- 259 coches de plaisance, bateaux habitables mesurent moins de 15 mètres proposés en location à la semaine ou moins, principalement en Bourgogne-Franche-Comté (Saône et vallée du Doubs), et en Occitanie (canal du Rhône à Sète).

- 4 400 bateaux de plaisance privée, pouvant naviguer sur toutes les voies d’eau