Chalon sur Saône

Deux spectacles à ne pas manquer avec l'Atelier Théâtre des 3 muses

Publié le 16 Juin 2026 à 19h04

Deux spectacles à ne pas manquer avec l'Atelier Théâtre des 3 muses

 Cette saison, petits et grands montent sur scène pour vous embarquer dans deux univers aussi différents que captivants :
  Les adultes vous présentent « Magouilles, Combines et Compagnie » de Jean-Pierre Mourice
Une comédie rythmée, pleine de surprises, où les coups bas et les plans douteux s’enchaînent avec humour !
Samedi 20 juin à 20h00 et dimanche 21 juin à 16h30 -10 euros 

  Les enfants vous invitent à découvrir « Disparition dans les Highlands » de Anne-Marie et Sylvie Mesa
Une aventure mystérieuse au cœur de paysages brumeux… Saurez-vous percer le secret ?
Dimanche 21 juin à 14h00 - 6 euros 

  Deux spectacles, deux ambiances, mais une seule promesse : passer un moment inoubliable !
  20-21 juin
  salle des fêtes des Charreaux à Chalon-sur-Saône
Venez nombreux applaudir nos comédiens !


Vous pouvez réserver au 0695219575