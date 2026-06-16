Deux spectacles à ne pas manquer avec l'Atelier Théâtre des 3 muses

Cette saison, petits et grands montent sur scène pour vous embarquer dans deux univers aussi différents que captivants :

Les adultes vous présentent « Magouilles, Combines et Compagnie » de Jean-Pierre Mourice

Une comédie rythmée, pleine de surprises, où les coups bas et les plans douteux s’enchaînent avec humour !

Samedi 20 juin à 20h00 et dimanche 21 juin à 16h30 -10 euros

Les enfants vous invitent à découvrir « Disparition dans les Highlands » de Anne-Marie et Sylvie Mesa

Une aventure mystérieuse au cœur de paysages brumeux… Saurez-vous percer le secret ?

Dimanche 21 juin à 14h00 - 6 euros

Deux spectacles, deux ambiances, mais une seule promesse : passer un moment inoubliable !

20-21 juin

salle des fêtes des Charreaux à Chalon-sur-Saône

Venez nombreux applaudir nos comédiens !



Vous pouvez réserver au 0695219575