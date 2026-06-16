ESPACE DES ARTS - Préparez-vous à la saison 2026-2027 - Vous allez avoir l'embarras du choix !

La billetterie de la nouvelle saison ouvre à compter de ce vendredi. Ce mardi, Nicolas Royer et l'équipe de l'Espace des Arts ont dévoilé le programme. Tour d'horizon par info-chalon.com.

Un programme de quelques 130 pages ! La saison 2026-2027 regorge de cirques, de magie, de danse, de musique et de théâtre. Vous n'aurez aucune excuse si vous ne venez pas rejoindre au moins une fois dans l'année, la Scène Nationale qu'est l'Espace des Arts.

Avec un budget de 5 millions d'euros, et une billetterie ayant généré quelques 600 000 euros d'excédent la saison dernière, les chiffres de fréquentation de l'Espace des Arts donne le tournis avec un taux d'occupation de 90 % s'est félicité Nicolas Royer - Directeur de l'Espace des Arts aux côtés d' Elisabeth Vitton - Vice-Présidente du Grand Chalon et d'une partie de l'équipe de la structure.

100 000 passages enregistrés sur la saison écoulée, rien que ça ! L'Espace des Arts, l'une des 3 Scènes Nationales de Saône et Loire n'en finit plus de séduire, sans doute la conséquence "d'une programmation toujours plus écclectique et plus ouverte aux différents publics quelque soit l'âge" alors qu'Elisabeth Vitton a tenu à saluer "la politique d'inclusion en faveur de tous les publics" portée comme une ligne directrice de la politique culturelle de l'établissement public.

20 ans de Scène Nationale pour l'Espace des Arts et une programmation qui aura de quoi vous séduire une nouvelle fois

2006-2026, 20 ans que l'Espace des Arts est labellisé Scène Nationale a rappelé Nicolas Royer, fier de constater à quel point la création culturelle n'est pas un vilain mot ici sur les bords de Saône, "toutes les fondations ne sont pas de pierre. Ici, on propose de l'exigence, on accompagne la création contemporaine et on partage ce qui se fabrique ici".

Si la brutalité de l'époque n'échappe pas au constat amer porté par le directeur de l'Espace des Arts, il veut ériger les lieux comme des remparts face à la folie humaine, un lieu porteur d'espoir, d'horizons et d'humanité, à l'heure de l'Intelligence Articificielle où l'Homme semble s'effacer. Une bien belle manière de rappeler que rien ne dépasse l'imagination humaine, "l'art et la culure restent des espaces de rencontre, de pensée et de partage, qui nous obligent à regarder vers toujours plus d'horizons et de tisser des liens vers toujours plus de partenaires".

104 représentations, 3 Festivals et 50 spectacles attendus tout au long de l'année

"Repousser les murs!", c'est bien l'intention première de l'équipe de l'Espace des Arts, alors que partout les murs semblent être la priorité des décideurs politiques. Face à ces murs, la programmation réaffirme cette volonté "de créer autrement" insiste Nicolas Royer, "en soutenant davantage les artistes locaux, en renforçant les collaborations et en inventant de nouvelles formes de partage".

Du festival Utopik, rendez-vous désormais incontournable dans la programmation annuelle de l'Espace des Arts à Chefs Op' En lumière au Z Festival, l'Espace des Arts consolide ses atouts et réaffirme son rôle de locomotive régionale dans l'accompagnement culturel des publics.

Ne passez pas à côté de Yann Frisch et son théâtre fantastique pour lancer la saison culturelle 2026-2027

"C'est une première mondiale, avant de démarrer une tournée avec déjà 70 dates inscrites à l'agenda. C'est un grand rendez-vous à ne pas louper, une oeuvre vertigineuse associant magie et théâtre". Un spectacle d'1h20 ans le Grand Espace les 1er, 2 et 3 octobre.

Et puis un tumulte va envahir l'Espace des Arts dans les moindres recoins jusqu'à son esplanade. Des spectacles plébiscités par le public d'Avignon l'été dernier seront à l'affiche dont notamment l'Abécédaire acrobatique d'Aline Reviriaud et du Collectif Idem. De Mahamat Fofana à Emilie Faucheux, en passant par Topick ou Sharon Eyal et ses 18 interprètes danseurs propulsés sur le plateau jusqu'à la ménagerie foraine s'implantant sur l'esplanade de l'Espace des Arts, les mois d'octobre et novembre s'annoncent déjà très prometteurs.

N'hésitez pas à vous rendre vendredi soir directement à l'Espace des Arts pour assister à la présentation officielle au grand public à 20h - Gratuit mais sur inscription ici

Et on vous dit à très vite pour aborder au fil de l'eau cette programmation exceptionnelle, histoire de vous séduire tout au long de la saison.

Laurent GUILLAUMÉ