Saint Christophe-en-Bresse : la société de chasse de Serville-l'Abbaye-des-Barres ne recense aucun dégât de la part des sangliers cette année

La société de chasse Serville-l'Abbaye-des-Barres a validé son bilan très favorable de l'année tant au niveau de la gestion des populations animales, de la prévention des dégâts, de la gestion de leurs finances mais également du recrutement de nouveau sociétaires lors de l'Assemblée Générale annuelle.

Une société de chasse qui se porte bien et qui veut rester libre

Le bureau de la société de chasse Serville-l'Abbaye-des-Barres reste inchangé concernant les postes principaux, la place de secrétaire adjoint a même été pourvue. En effet, un des plus jeune sociétaire, Romain Mathey, a accepté d'entrer dans l'équipe dirigeante.

"L'arrivée de Romain va permettre de transmettre à la jeune génération et peut-être les attirer dans notre société" explique le président Franck Lory.

Cette société de chasse loue 50 hectares de terrain à la Mairie (soit environ 10% du global) pour un montant de 110 € annuel mais les liens avec la municipalité s'arrêtent là. "Nous vivons financièrement de notre gestion rigoureuse avec les recettes de nos cartes de chasse (250 € par an et par chasseur ou 150 € pour ceux qui optent pour la demie-action) et sommes suffisamment responsable pour ne pas être sous la tutelle de la municipalité. Les chiffres parlent d'eux-même, nous n'avons recensé aucun dégât cette année" annonce le président fièrement.

Le président souhaite que la société de chasse reste totalement indépendante de la municipalité.

La sécurité avant tout

La société de chasse a pour projet d'investir dans la constructions de 6 nouveaux miradors, qui s'ajouteront aux 23 actuels, afin de renforcer encore plus la sécurité de leur pratique en déterminant précisément un poste fixe de chasse.

Un appel à contribution contesté

Les sociétés de chasse du département contribuent à une caisse commune pour réparer les dégâts causés par le gibier notamment sur les cultures. En effet, les chasseurs sont responsable de la gestion des populations sauvages, en particulier des sangliers qui, potentiellement peuvent causer d'importants dommages. Cette année, de part sa réactivité, les chasseurs de Serviiille-l'Abbaye des Barres ont réussi à faire en sorte qu'aucun dégât ne soit recensé sur leur territoire.

Cependant, un appel à contribution de 280 € a été notifié pour réparer les dégâts causés sur les territoires des société voisines. Pour M. Lory cette mutualisation n'est plus un système adapté car "on a fait attention, c'est la 1ère année que nous avons prélevé autant avec 7 prises sur les 12 autorisées et payés par l'achat des bagues alors que des sociétés de chasse voisines ne sont pas aussi rigoureuses et au final on doit payer pour les zones qui ne font pas le nécessaire". Ce dernier explique également que les recettes de l'achat des bagues alimente également cette caisse d'indemnisation et que cette année ils auront largement contribué en ayant pris 12 bagues pour les 7 utilisées.