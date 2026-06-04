Chalon sur Saône
Connaissez-vous VitalRest, le restaurant d'entreprise situé à l'hôtel des impôts de Chalon ?
Par Laurent GUILLAUMÉ
Publié le 04 Juin 2026 à 08h08
Le restaurant d'entreprise tenu de main de maître depuis 30 ans par Olivier Schwab est presque méconnu, et pourtant ouvert à un certain nombre d'entreprises. Le clin d'oeil d'info-chalon.com
Il est niché au coeur de l'hôtel des impôts, avenue Pierre Nugues à Chalon, le restaurant d'entreprise, désormais sous pavillon VitalRest, société de restauration collective spécialisée, avant d'avoir été longtemps gérée par Joël Detouillon. Depuis 30 ans, Olivier Schwab qu'on ne présente plus, est aux fourneaux, pour un établissement proposant un peu moins d'une centaine de couverts chaque midi.
Exclusivement ouvert aux entreprises, le restaurant d'entreprise a fait des produits frais et locaux, son fil de conducteur incontournable depuis tellement longtemps qu'Olivier Schwab connaît le moindre producteur dans les 50 kilomètres autour de Chalon-sur-Saône.
"Du Champ à l'assiette" avec 3 fois par semaine du poisson
"Il faut insister là-dessus" insiste le maître des lieux, "c'est assez rare de proposer 3 fois par semaine du poisson par les temps qui courent". Ouvert initialement pour le personnel des impôts, le restaurant d'entreprise s'est ouvert aux agents de la Préfecture, mais aussi aux salariés de la SEVA ou ceux d'Orange, puis à tous les agents de la ville de Chalon et du Grand Chalon et même aux syndicats. Avec un droit d'entrée de 5 euros par an et l'établissement d'une convention, le restaurant d'entreprise s'adresse finalement à toutes les entreprises désireuses d'offrir à leurs salariés des conditions de restauration avantageuses.
Ouvert de 11H30 à 13H15, vous pouvez prendre attache avec Olivier au 06 84 16 59 91 pour toute information complémentaire. Attention l'établissement est fermé une fois par an, à partir du 7 août pour 15 jours. Le restaurant d'entreprise accepte les tickets restaurants avec un menu, entrée-plat-dessert à 12,60 euros.
Laurent GUILLAUMÉ
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