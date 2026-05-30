Après 5 ans, 2 mois et 2 jours, le Sous-Préfet Olivier Tainturier, quitte la rue Général Leclerc

Le serviteur de l'Etat aura eu à gérer l'aire post-covid sur l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, avec plus de 140 communes sous ses ailes. Encore quelques heures à Chalon, et il laissera les commandes à son successeur en provenance de Thionville.

Disons-le clairement, une telle longévité sur un arrondissement n'est pas monnaie courante dans l'univers préfectoral. Après 5 ans, 2 mois et 2 jours, Olivier Tainturier, un des très rares Sous-Préfet d'origine Bourguignonne puisque sa famille est Beaunoise, a eu plaisir à découvrir Chalon, "même si je connaissais bien sûr la ville, je ne connaissais pas les Chalonnais, et j'ai découvert une population avec laquelle j'ai pris plaisir à travailler. Ici, tout est facile. Je crois que le traumatisme de Kodak a eu un réel impact sur tout le monde".

Si une manière de faire a profondément marqué le Sous-Préfet, "c'est ce côté où tout le monde se fédère autour d'un projet. Cet aspect collectif est vraiment typique à ce territoire" rajoute Olivier Tainturier, alors qu'il avait officié préalablement à la Réunion.

Retrouver un autre territoire associant industrie lourde, PME, structuration artisanale forte, agriculture, viticulture exportatrice, ne sera pas chose aisée. Si deux premières propositions ont été faites par le Ministère de l'Intérieur au Sous-Préfet, il aspire à trouver un territoire aussi dense en terme de thématiques.

Pour le moment, sans affectation, il restera à disposition du Ministère, avant une nouvelle aventure sur un autre territoire. A 55 ans, Olivier Tainturier, aura de fait marqué celles et ceux qui ont travaillé à ses côtés, tout au long de ces années. A titre personnel, nous ne pouvons que saluer sa proximité, son humilité, sa réactivité et sa considération vis à vis d'info-chalon.com. Nous lui souhaitons d'écrire de nouvelles pages sur un autre territoire tout aussi dynamique que le nôtre.

Plus d'infos plus tard sur info-chalon avec un retour complet sur le pot de départ organisé en Sous-Préfecture ce vendredi.