Bourgogne
MISS BOURGOGNE 2026 - Les votes par SMS sont ouverts - L'élection se déroule ce dimanche à Autun
Publié le 30 Mai 2026 à 10h04
il est possible de voter du vendredi 29 mai à 8h et jusqu’au jour J de l’élection le dimanche 31 mai au moment de l’entracte
Envoyez MISS suivi du numéro de votre candidate favorite au 72018 (0,75€/SMS) depuis la France métropolitaine.
Il est aussi possible de voter depuis les Antilles en envoyant MISS suivi du numéro au 97777 (0.99€/SMS) et depuis la Réunion en envoyant MISS suivi du numéro au 7010 (0.99€/SMS).
Comment est élue la future Miss qui représentera la Bourgogne à Miss France en décembre prochain ?
Les 10 candidates seront classées de 1 à 10 avec les votes SMS (il est possible de voter du vendredi 29 mai à 8h et jusqu’au jour J de l’élection le dimanche 31 mai au moment de l’entracte). Même chose pour les votes papiers dans la salle le jour de l’élection. Elles se verront donc attribuées de 1 à 10 points pour les votes SMS et de 1 à 10 points supplémentaires pour les votes papiers (1 vote par personne présente).
5 filles sortiront donc en tête de ce classement.
Le jury officiel exclusivement choisira ensuite la gagnante et ses 4 dauphines parmi ces 5 candidates ! (Votre candidate préférée doit absolument être dans les 5 filles en tête pour avoir une chance d’avoir la couronne ou une écharpe).
Tout est sous contrôle d’un huissier de justice qui encadre le système de vote.
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