MISS BOURGOGNE 2026 - Les votes par SMS sont ouverts - L'élection se déroule ce dimanche à Autun

il est possible de voter du vendredi 29 mai à 8h et jusqu’au jour J de l’élection le dimanche 31 mai au moment de l’entracte

Envoyez MISS suivi du numéro de votre candidate favorite au 72018 (0,75€/SMS) depuis la France métropolitaine.



Il est aussi possible de voter depuis les Antilles en envoyant MISS suivi du numéro au 97777 (0.99€/SMS) et depuis la Réunion en envoyant MISS suivi du numéro au 7010 (0.99€/SMS).























Comment est élue la future Miss qui représentera la Bourgogne à Miss France en décembre prochain ?



Les 10 candidates seront classées de 1 à 10 avec les votes SMS (il est possible de voter du vendredi 29 mai à 8h et jusqu’au jour J de l’élection le dimanche 31 mai au moment de l’entracte). Même chose pour les votes papiers dans la salle le jour de l’élection. Elles se verront donc attribuées de 1 à 10 points pour les votes SMS et de 1 à 10 points supplémentaires pour les votes papiers (1 vote par personne présente).

5 filles sortiront donc en tête de ce classement.

Le jury officiel exclusivement choisira ensuite la gagnante et ses 4 dauphines parmi ces 5 candidates ! (Votre candidate préférée doit absolument être dans les 5 filles en tête pour avoir une chance d’avoir la couronne ou une écharpe).

Tout est sous contrôle d’un huissier de justice qui encadre le système de vote.