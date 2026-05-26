Le Groupe SGT renforce ses capacités de recyclage avec une 3ème ligne d’extrusion sur son site de Chalon-sur-Saône

Le Groupe SGT annonce l'investissement dans une nouvelle ligne d'extrusion et décontamination sur son site SGR de Chalon-sur-Saône, portant la capacité de production totale de rPET du groupe à 44 000 tonnes par an. Une décision stratégique qui confirme l'engagement du groupe en faveur de l'économie circulaire et de ses clients.

Avec ses deux unités de recyclage SGR, 16 000 tonnes/an à Rezé (Loire-Atlantique) et 12 000 tonnes/an à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), le Groupe SGT produit aujourd'hui 28 000 tonnes de rPET par an.

L'installation de cette nouvelle ligne NGR sur le site de Chalon-sur-Saône permettra d'ajouter 16 000 tonnes supplémentaires pour atteindre une capacité globale de 44 000 tonnes de rPET par an d'ici fin 2027.

Une technologie plus performante et moins énergivore

Cet équipement s'appuie sur la technologie d'extrusion bivis conique développée par le fabricant autrichien NGR (Next Generation Recyclingmaschinen GmbH). Par rapport au système traditionnel monovis de NGR déjà en place sur le site SGR de Rezé, cette technologie LSP (décontamination en phase liquide) avec dégazage sous vide est particulièrement adaptée au recyclage des paillettes de bouteilles PET. Elle permet notamment de réduire la consommation d'énergie, d’améliorer la couleur du RPET et de renforcer encore les capacités de décontamination déjà élevées grâce à la technologie LSP.

Ce procédé améliore donc la décontamination et l'homogénéisation de la matière, deux éléments clés pour produire un granulé de rPET de qualité premium destiné aux applications alimentaires.« Cette nouvelle ligne représente une étape supplémentaire dans notre engagement pour l'économie circulaire. Avec 44 000 tonnes de rPET par an, nous sommes en mesure d'assurer à nos clients un approvisionnement en rPET fiable et de qualité. » précise Frédéric Mignot, Président du Groupe SGT.

Répondre à une demande en forte croissance

Face à une demande en constante évolution et à un cadre réglementaire de plus en plus exigeant, le Groupe SGT anticipe les enjeux du marché en sécurisant une chaîne d'approvisionnement locale, fiable et de haute qualité.

« Nous nous donnons ainsi les moyens d'accompagner nos clients dans leur transition environnementale », souligne Frédéric Schryve, Directeur Général du Groupe SGT.

Opérationnelle dès 2028, cette nouvelle ligne favorisera la création d'emplois directs et indirects sur le bassin de Chalon-sur-Saône, renforçant l’ancrage local du groupe.

La Société Générale des Techniques (SGT) est une entreprise familiale, basée à Rezé en France, et spécialisée dans la fabrication de préformes en PET/RPET. La SGT innove depuis plus de 45 ans pour répondre aux exigences des embouteilleurs et propose aujourd’hui, à travers ses deux sites de production en France et ses 4 sites en Algérie, une large gamme de plus de 260 préformes personnalisables et de 7 types de bouchons et poignées en PEHD. La capacité de production annuelle du groupe SGT s'élève à 7.5 milliards de préformes et 3.5 milliards de bouchons. L'entreprise produit 28 000 tonnes de r-PET par an grâce à ses deux unités de recyclage (SGR), et exporte ses produits vers l'Europe et l'Afrique. En 2025, le Groupe SGT rachète Axium Packaging et élargit son offre aux flacons, pots et capsules. Le groupe emploie actuellement plus de 900 collaborateurs répartis sur 14 sites en France, en Algérie et en Europe.