Les nouveaux « Jardins de Virey »

Le 7 mai dernier, l’ESAT FAUCONNET inaugurait son nouveau point de vente « Les jardins de Virey », situé rue Michaud à Virey-le-Grand.

Sur notre territoire, l’Association Médico Éducative Chalonnaise (AMEC) améliore sans relâche son accompagnement des enfants et adultes handicapés vers l’inclusion et la vie sociale.

Après le pôle enfance (le DAME), c’est l’ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail) qui termine son programme de revalorisation.

L’ESAT Georges Fauconnet, petit rappel

L’ESAT FAUCONNET – établissement médico-social géré par l’AMEC – accompagne des personnes majeures en situation de handicap et leur propose un emploi protégé dans des secteurs d’activité variés, notamment Les Jardins de Virey, un atelier horticulture et floriculture, installé à Virey-le-Grand, qui vend ses produits aux entreprises comme aux particuliers.

Le travail, une porte vers l’inclusion

Le travail apporte des connaissances, un savoir-faire, une valorisation personnelle. Mais, plus important encore, il offre une implication sociale, ne serait-ce que par la reconnaissance et les interactions qu’il suscite.

Cet éclairage donne toute son importance à la construction d’un nouveau point de vente des JARDINS DE VIREY.

Les entreprises du territoire et le grand public connaissent bien ses produits de qualité. Mais être client ou partenaire revêt une valeur supplémentaire, celle d’inclure les travailleurs porteurs d’un handicap dans notre quotidien.

Les clients y trouveront : fleurs, plants de légumes, arbustes, terreaux, pots, mais également les produits issus du potager et de l’activité apiculture. Une proximité qui permet de créer un contact direct, de valoriser les savoir-faire des équipes et de donner du sens à chaque achat.

« Les Jardins de Virey », nouveau visage, nouvelle adresse

Le 7 mai dernier, l’ESAT FAUCONNET inaugurait son nouveau point de vente « Les jardins de Virey », situé rue Michaud à Virey-le-Grand.

Un bâtiment plus vaste pour améliorer l’accueil du public, conçu selon les dernières normes environnementales (production d’électricité par panneaux solaires, récupération des eaux fluviales, etc.).

Le Directeur de l’ESAT G. FAUCONNET, Bernard BADET, a insisté, dans son discours, sur la finalité essentielle de ce nouveau point de vente, pensé comme un véritable lieu de vie et d’échanges : « Un lieu qui permettra de valoriser une autre forme d’inclusion […] qui permettra aux clients, habitants de Virey-le-Grand, Chalonnais, d’aller à la rencontre des travailleurs en situation de handicap. Une démarche qui contribuera au changement des représentations et à la mise en œuvre de participations réciproques. »

Les Jardins de Virey deviennent ce nouvel espace qui favorise les rencontres, les échanges et un regard différent sur le handicap.

Par Nathalie DUNAND

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Les Jardins de Virey

Nouvel atelier et point de vente

Rue Michaud – Virey-le-Grand (71530)

Tél. : 06 75 70 75 90

Mail : [email protected]