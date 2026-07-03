SECHERESSE EN SAÔNE ET LOIRE - Des opérations de contrôle vont être menées

Les effets de la canicule conduisent à un nouveau renforcement des mesures de restriction des usages de l’eau.

La canicule qu’a connue le département la semaine passée a entraîné une nouvelle dégradation de la situation hydrologique des cours d’eau de Saône-et-Loire : les débits des cours d’eau continuent de baisser.

Aussi, après avoir réuni les membres du comité ressources en eau ce mercredi 1er juillet, le préfet a, par arrêté préfectoral du 2 juillet, renforcé les mesures de restriction prises le 26 juin en plaçant en :

• crise les secteurs « Arroux-Morvan » et « Grosne » ;

• alerte renforcée les secteurs « Arconce et Sornin » et « Saône aval ».

• alerte les secteurs « Bourbince », « Dheune » et « Loire ».

Le secteur « Seille-Guyotte » est maintenu au niveau d’alerte.

Les projections météorologiques ne permettent pas d’espérer une amélioration rapide de lasituation, aussi il ne peut pas être exclu qu’un renforcement des restrictions soit encore nécessaire dès la semaine prochaine.

En crise, le principe général est celui de l’interdiction des usages non indispensables de l’eau

(c’est-à-dire autres que la production d’eau potable, l’abreuvement des animaux par exemple) sauf adaptations dûment encadrées prévues par l’arrêté. Les demandes d’adaptations individuelles sont à adresser à la DDT à l’adresse mail ddt-env-ema@saone-et-loire.gouv.fr .

En alerte et alerte renforcée, les usages de l’eau sont contraints : arrosage des espaces verts interdit, irrigation agricole soumise à restrictions d’horaires, prélèvements pour les activités industrielles réduits, remplissage des piscines privées interdit sauf remise à niveau ou 1ère mise en eau sous conditions, lavage des voitures interdit en dehors des stations professionnelles équipées d’un système de recyclage des eaux, de matériel haute pression ou portique programmé ECO sur ouverture partielle.…

Alors qu’en alerte, les restrictions horaires pour l’irrigation ou l’arrosage portent majoritairement sur la plage horaire 11h – 18h ; elles sont étendues à la plage 9h – 20h en alerte renforcée.

La situation étant très critique, des opérations de contrôles seront organisées.

Le préfet rappelle que l’économie d’eau doit être un souci quotidien pour l’ensemble des usagers du département. Chacun doit mettre en œuvre tout au long de l’année des mesures d’économie, par exemple limiter les arrosages des pelouses, le lavage des véhicules, privilégier les douches aux bains, remplir sa piscine avant l’été, réparer les fuites d’eau même minimes, …

Les activités économiques doivent quant à elles s’adapter afin de réduire leurs prélèvements, pour anticiper l’intensification des sécheresses que le changement climatique génère.

Une inscription sur la plateforme en ligne VigiEau : https://vigieau.gouv.fr/ permet aux usagers de recevoir des alertes par courriel en cas d’évolution à la hausse ou à la baisse du niveau des restrictions.