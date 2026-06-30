100 kg de peinture à l’ocre, appliqués en une journée au château de Germolles !

Accompagnés par Terres et Couleurs, une association, présidée par Félicien Carli, qui œuvre pour la promotion et la relance des ocres et des terres colorantes, terre de Sienne, terre d’ombre, terre verte, et qui s’emploie à éviter la fermeture des carrières d’ocre en France et à l’étranger.



Elle rassemble les principaux producteurs et revendeurs d’ocres, mais aussi de nombreuses professions qui lui permettent de fonctionner pratiquement en autarcie, avec plus de 800 adhérents en France et à l’étranger.



Il est possible de retrouver les couleurs originelles des maisons d’autrefois et de lutter contre la mode des lasures et peintures modernes, grâce à l’Ocre.

Cette peinture à de nombreuse qualité, dont celle de rendre les bois imputrescibles, d’être non toxique, d’être mate et de résister aux ultra-violets.

Les cahiers de Terres et Couleurs finance à 100% les actions de l’association qui fonctionne sans subvention.

Ils vous divulgues recettes et techniques.

Info-chalon.com reviendra avec un article, pour vous parler plus en détail de cette remarquable association.



Ça bourdonnait dans tous les sens, ce samedi de juin, pour l’accueil des bénévoles venus de toute la France, malgré la chaleur, dans la haute cour du château, une vraie ruche en pleine action !

Même les grenouilles s’en donnaient à cœur joie, dans ce qu’il reste des douves !

Et les caméras du magazine télévisé bien connu « Des racines et des ailes », pour une émission qui sera diffusée en 2027 ou 2028…



Ce château de la fin du 14ème siècle, appartenait au Duc et à la Duchesse de Bourgogne, Philippe le Hardi et Marguerite de Flandres, plus précisément à Marguerite de Flandres, c’est Monsieur qui le lui avait offert.

Elle en a fait une luxueuse demeure, un Palais de campagne, un élément de modernité.

C’est la résidence Ducale la mieux conservée de nos jours.



Le but de la journée était de fabriquer plus de 100 kg de peinture à l’ocre avec de l’ocre de Bourgogne et de la terre de Sienne des Ardennes pour les colorants.

Différentes recettes utilisées en fonction des supports à peindre, bois brut ou non, métaux…

Peindre portes, portails, fenêtres, volets, de la basse cour et de la haute cour, pour qu’ils retrouvent leurs couleurs d’antan.



Après un délicieux petit-déjeuner, place au travail avant que la chaleur ne soit insoutenable !

En tout premier, il fallait faire bouillir les marmites et préparer les peintures, protéger toutes les pierres, les dallages, une fois sèche, la peinture est indélébile.

La basse cour en terre de Sienne, la haute cour en ocre.

Une équipe Terres et Couleurs absolument génial, avec un savoir-faire, un savoir partager et une bienveillance très appréciée, tout est bien organisé et rodé !

Pour Félicien et Sophie, le corps de logis.

Pour Cyril et Pascal, la basse cour et les bacs.

Pour Alexandra, les grilles.

Pour Agnès, les retouches et les finitions.

Allez, on forme les groupes de peintres…



Une équipe de petites fourmis des amis du château de Germolles, œuvrait en permanence afin que personne ne manque de quoi que ce soit, et surtout d’hydratation !



Une première couche, pour quelques-uns une deuxième.

Est venu le temps d’une pause autour d’un magnifique buffet pour redonner énergie à tout ce petit monde !

Pas de sieste prévue sous les grands arbres du château !

Une marmite de peinture à faire en plus…et en avant, pinceaux en main pour terminer.

Chacun y a mis tout son cœur et toute son énergie.

Mais le rendu final en valait bien quelques gouttes de sueur !



En milieu d’après-midi, le château avait retrouvé sa superbe avec ses couleurs d’époque !

Il restait à tout nettoyer, pinceaux, seaux, bassines et marmites, voir même certains, dans les douves !



Une visite des lieux par Matthieu Pinette un des propriétaires s’imposait dans la fraîcheur de cette bâtisse.

Suivie par un petit apéritif, de grands au revoir et de grandes accolades…



Merci à tous, info-chalon a adoré passer cette journée au château, à découvrir les technique et participer à la peinture, une fenêtre porte d’ailleurs à présent son nom !!!



Château de Germolles

100 Place du 5 septembre 1944

7164 Mellecey

03 85 98 01 24



Terres et Couleurs

Président Félicien Carli

5 rue Bertin Poirée

75001 Paris

06 63 17 19 21

www.terresetcouleurs.com







Mary Popp’s