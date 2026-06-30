Chalon sur Saône
Fin de la vigilance canicule : la Ville de Chalon reste prudente
Publié le 30 Juin 2026 à 07h59
Depuis ce lundi matin, la vigilance canicule est officiellement revenue à son niveau le plus bas. Les activités peuvent par conséquent reprendre, mais la Ville reste vigilante.
Avec la sortie du niveau rouge du plan Canicule, la campagne d'appels auprès des personnes âgée et vulnérables prend fin ce jour. Malgré cela, les agents de la Ville de Chalon-sur-Saône restent mobilisés en cas de besoin.
Ce lundi sera également le dernier jour de mise en place du Service minimum d'accueil au Carmel pour les élèves dont les classes étaient concernées par les fermetures. En effet, en accord avec les inspecteurs de l’Education nationale, les enfants vont pouvoir terminer leur année scolaire dans les conditions habituelles.
La Ville, quant à elle, met fin à la restriction de ses propres événements fixée entre 12h et 20h. Les manifestations municipales organisées après 20 heures et maintenues durant cette période se sont toutes déroulées sans le moindre problème, dans un climat serein et avec un dispositif adapté. Cette évolution permet un retour à une programmation habituelle.
L'ensemble des dispositifs matériels mis en place pendant la période de canicule restent en place et la Ville invite les habitants à rester vigilants et à faire preuve de la plus grande prudence.
-
La 3e Edition du marché nocturne des Charreaux, c'est ce vendredi
-
100 kg de peinture à l’ocre, appliqués en une journée au château de Germolles !
-
TotalEnergies inaugure sa plus grande toiture solaire en France en Saône et Loire
-
Fin de la vigilance canicule : la Ville de Chalon reste prudente
-
Tous les conseils pour bien choisir sa moustiquaire
-
Une tempête de grêle ce dimanche en fin de journée dans le Doubs
-
Les risques de supercellules orageuses se confirment en Saône et Loire
-
ORAGES - Pour lundi, la Saône et Loire devrait basculer
-
CANICULE - La Saône et Loire repasse en vigilance orange à compter de 6h ... puis en jaune dans la même journée
-
Cifa mis en sécurité , un important incendie à Mercurey mobilise les soldats du feu
-
ORAGES - La Saône et Loire bascule en vigilance orange
-
Belle initiative d’un supermarché en Bourgogne !
-
Risque de foudroiement élevé en Saône et Loire ce dimanche... avec les risques d'incendie en parallèle
-
Le docteur Zahia Haddad distinguée par la Légion d'honneur
-
Des orages potentiellement violents attendus ce dimanche en Saône et Loire
-
La Fête de la musique 2026 à Chalon-sur-Saône en images
-
Fidèle d'info-chalon, elle s'interroge sur les feux d'artifice tirés samedi soir à Chalon
-
Un super-Puma venu en soutien aux pompiers de Saône et Loire à Mercurey
-
Canicule à Saint-Rémy : "Florence Plissonier donne des leçons aux habitants au lieu d'assumer ses responsabilités", s'insurgent les élus de la minorité municipale
-
Chalon-sur-Saône a célébré sa troisième Pride dans un élan de fierté, de lutte et de solidarité
-
Fête de la Musique à Chalon-sur-Saône : non, l'événement n'est pas annulé
-
ESPACE NAUTIQUE DU GRAND CHALON - La date du 6 juillet confirmée officiellement