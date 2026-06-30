Fin de la vigilance canicule : la Ville de Chalon reste prudente

Depuis ce lundi matin, la vigilance canicule est officiellement revenue à son niveau le plus bas. Les activités peuvent par conséquent reprendre, mais la Ville reste vigilante.



Avec la sortie du niveau rouge du plan Canicule, la campagne d'appels auprès des personnes âgée et vulnérables prend fin ce jour. Malgré cela, les agents de la Ville de Chalon-sur-Saône restent mobilisés en cas de besoin.



Ce lundi sera également le dernier jour de mise en place du Service minimum d'accueil au Carmel pour les élèves dont les classes étaient concernées par les fermetures. En effet, en accord avec les inspecteurs de l’Education nationale, les enfants vont pouvoir terminer leur année scolaire dans les conditions habituelles.



La Ville, quant à elle, met fin à la restriction de ses propres événements fixée entre 12h et 20h. Les manifestations municipales organisées après 20 heures et maintenues durant cette période se sont toutes déroulées sans le moindre problème, dans un climat serein et avec un dispositif adapté. Cette évolution permet un retour à une programmation habituelle.



L'ensemble des dispositifs matériels mis en place pendant la période de canicule restent en place et la Ville invite les habitants à rester vigilants et à faire preuve de la plus grande prudence.