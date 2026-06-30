Tous les conseils pour bien choisir sa moustiquaire

Durant la belle saison, il est tentant d'ouvrir grand les fenêtres dès le début de soirée pour redescendre en température. Mais la fraîcheur n'est pas la seule à s'inviter à la tombée de la nuit… Comptez sur la présence de l'ennemi estival numéro 1 : le moustique !

« Ne dégaine pas une épée pour tuer un moustique », dit un proverbe coréen que l'on prendra ici à la lettre. Entre les techniques de grand-mère inefficaces et les répulsifs nocifs pour l'environnement comme pour la santé des plus fragiles (femmes enceintes et allaitantes, jeunes enfants), une solution simple a fait ses preuves pour le repos de tous : la moustiquaire ! Généralement peu onéreux, cet équipement, qui a l'avantage de laisser circuler l'air tout en barrant l'entrée aux indésirables, doit cependant être adapté à son support pour être pleinement efficace. Fixe, aimanté, à scratch ou enroulable : tour d'horizon des différents modèles indiqués en fonction des situations.

À CADRE FIXE : SIMPLE ET BASIQUE

Composée d'un cadre fixe rigide, le plus souvent en PVC ou aluminium, sur laquelle la toile est tendue, cette option séduit par sa pose facile, son efficacité et son petit prix. Vous pourrez en outre l'enlever aisément lors du changement de saison. Mais parce que cette moustiquaire n'a pas vocation à bouger quotidiennement, privilégiez les fenêtres peu usitées (salle de bains, cave, etc.) ou à ouverture oscillo-battante, et évitez ce type de modèle si vos ouvrants possèdent des volets à rabattre fréquemment. Pour des raisons pratiques, cette solution est également à proscrire sur les baies vitrées, les portes-fenêtres ou encore les portes d'entrée.



AIMANTÉE OU À SCRATCH : L'OPTION BUDGET FRIENDLY

À l'inverse, les modèles à scratchs ou à aimants qui divisent la toile en deux (ou sur le côté) sont indiqués pour les points de passage. Généralement simples à poser, à l'aide de bandes adhésives sans perçage par exemple, et donc adaptées aux locataires ou aux solutions à court terme, ces moustiquaires sont aussi peu onéreuses. Mais leur durée de vie est limitée car la toile, qui n'est pas parfaitement tendue, s'use au fil des ouvertures.



ENROULABLE : LA PLUS EFFICACE

Fonctionnant à la manière d'un store, la moustiquaire enroulable est dotée d'une toile solide qui se loge dans un coffre situé à l'extérieur. Mais il est possible de l'intégrer en même temps qu'un volet roulant pour plus de discrétion. Il s'agit sans doute de l'option la plus pérenne et c'est aussi la plus pratique pour les fenêtres que l'on ouvre souvent. Son installation requiert cependant de percer la fenêtre ou la maçonnerie ainsi qu'un budget un poil plus important



PLISSÉE OU COULISSANTE : DES OPTIONS GAIN DE PLACE

En version plissée, la toile s'ouvre et se ferme à la manière d'un accordéon, sans qu'un coffre soit nécessaire. La moustiquaire coulissante repose, elle, sur un système de rails de guidage, qui se superpose généralement à celui de l'ouvrant. Ces systèmes d'ouverture, qui permettent de gagner en espace et en discrétion, trouvent toute leur utilité sur de grandes baies vitrées. Ils s'avèrent en outre bien adaptés aux usages intensifs, mais leur prix peut vite grimper selon la surface à recouvrir.



BATTANTE, POUR UN USAGE SOUTENU

Fixée par des charnières sur les menuiseries existantes, cette solution robuste est intéressante pour les portes d'entrée s'ouvrant sur un espace extérieur privé ou qui donnent accès à une terrasse ou un balcon.



Charlotte Arnaud



UNE QUESTION DE TAILLE

Si ces options sont le plus souvent personnalisables, il est essentiel de bien savoir prendre ses mesures ! Vous devez relever les dimensions de la largeur et de la hauteur sur trois points : en bas, au milieu et en haut sur l'encadrement extérieur de l'ouverture ou, à défaut, à l'intérieur en ouvrant votre fenêtre. Vous retiendrez la plus petite des mesures si votre moustiquaire s'insère dans l'encadrement.

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