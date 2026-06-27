CANICULE - La Saône et Loire repasse en vigilance orange à compter de 6h ... puis en jaune dans la même journée

Si la nuit s'annonce encore très compliquée à gérer pour celles et ceux mal ou non équipés de ventilateurs et climatiseurs, les choses avancent vers le mieux. A compter du petit matin, la vigilance rouge à la canicule sera levée pour passer à l'orange. Une coloration orange passant au jaune en début de soirée de dimanche à lundi.

Une vigilance jaune concernant aussi les orages attendus dès ce dimanche matin par l'Ouest du département, avant de partir en direction de la Côte d'Or et de s'évacuer en direction de l'Est. Si les modèles prévisionnistes ne sont pas tous d'accord sur l'état orageux à venir, la prudence est vivement recommandée, en mettant à l'abri ce qui peut l'être.