Société
SOLDES - La date du 21 juillet repoussée
Publié le 27 Juin 2026 à 18h09
L'information a été dévoilée par nos confrères de La Tribune.
Si la date de fin des soldes d'été était fixée au 21 juillet, elle sera finalement décalée, à une date inconnue pour le moment. Avec un début des soldes en pleine canicule, les commerçants ont été lourdement frappés économiquement. Pour une fois qu'une décision est pleine de logique, il convenait de la souligner.
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