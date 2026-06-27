MONTGOLFIADES - Connaissez-vous l'aéroport de Chamirey ?

Pour les Montgolfiades, la découverte de la côte chalonnaise de façon « aérienne » est toujours sujette aux caprices météo et souvent, comme cette année, « limitée ».

Mais au ras du sol, c’est une autre histoire, tout dépend de l’accueil réservé à ces fous volants par nos concitoyens. Et certains jouent le jeu à fond en n’hésitant pas à accueillir 4 équipages complets avec armes et bagages, transformant un coin modeste de Chamirey en aéroport temporaire et la cour grillée par le soleil en tarmac…