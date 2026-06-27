Quand le Brass Band du conservatoire ne fait qu’un avec Mellecey Loisirs Cirque en concert à Champforgeuil.

Une soirée spectacle avec le court-métrage de présentation des jeunes musiciens de l’école Courbet, salle Pierre Chatelet et un concert par le Brass Band animé par Mellecey Loisirs Cirque.

Dans le cadre du dispositif « Orchestre à l'École » dont l’objectif est de transformer une classe en orchestre pendant 3 ans, 90 élèves du CP au CM2 de l’école Courbet ont participé au projet, en partenariat avec les enseignants d’instruments à cordes du conservatoire.

Jeudi 18 juin, les parents d’élèves et la mairie avaient invité les habitants à venir voir la projection du Court-métrage salle Pierre Chatelet de présentation des jeunes musiciens de l’école Courbet. Les visiteurs ont découvert le travail énorme réalisé avec ces enfants et avec quelle facilité certains se sont mis au violon, violoncelle...

La musique était de mise lors de cette soirée avec des invités de choix : le Brass Band du conservatoire dirigé par Éric Villevière.

Le Brass Band est essentiellement constitué d’instruments à vents de la famille des cuivres et de percussions.

On y retrouve des instruments parfois méconnus du public tels que les Cornets, les Saxhorns Altos, les Euphoniums, les Bugles, Saxhorns Barytons, ... tout un panel de cuivre dont les sonorités rondes et douces ont rempli l’esplanade du château du parc de Champforgeuil. La chaleur et les couleurs des thèmes interprétés étaient en pleine communion avec cette soirée d’été où le public présent était à l’écoute, captivé par cet ensemble trop peu connu, hormis d’un auditoire averti.

Les œuvres, des pièces magnifiques, à commencer par le Concerto pour Cor et Euphonium de Gabriel Thian avec au cor Louis Pelletier à l’euphonium Gabriel Thian.

Resurgam de Éric Ball composition qu’il a dédiée à sa sœur, décédée tragiquement. Resurgam est l'une des œuvres les plus populaires de Ball. Composée en 1950 pour un concours de fanfares en Grande Bretagne, cette œuvre revêt un certain caractère presque religieux et nous pénètre dans le plus profond de notre âme.

Final de la symphonie n° 2 The Résurrection de Gustav Mahler par Christopher Wormald : avec cette œuvre, les musiciens entrent dans le cœur même du religieux. Créé entre 1888 et 1894, il s’identifie à de grandes symphonies et sait embarquer l’auditoire dans ses mouvements.

Cette fête à Champforgeuil allait encore surprendre le public avec d’autres temps forts et les surprises du chef sans oublier notre école de cirque locale partenaire de cette soirée "Mellecey Loisirs Cirque".

Exercices de jonglerie, travail sur fil, équilibre, le tout en musique dans la pure tradition du cirque, un véritable ravissement pour les spectateurs, madame le maire Annie Sassignol, les élus présents et les parents d’élèves...

L’interprétation par le Brass Band de "la Suite circassienne" de Savoyat Pierre-Antoine avec la compagnie Mellecey Loisirs Cirque. Un mélange bien orchestré de musique et de spectacle de cirque.

Durant ce concert, l’auditoire a pu apprécier les duos composés de Leila Picart et de Gabriel Thiant, de Louis Pelletier et de Gabriel Thian, et d’autres musiciens tous aussi talentueux.

Il s'était parfaitement approprié le "Boléro Bourguignon" de François Rousselot pour le rappel de l’orchestre par le public. Malgré le contexte extérieur de ce concert, la restitution sonore et la grande qualité d’exécution de l’orchestre a fait de cette soirée un grandissimo moment.

Cette soirée, les champforgeuillais la doivent à Sandy Blanchard conseillère municipale déléguée à la culture et à ceux et celles qui œuvrent dans l’ombre.

Sandy Blanchard tient tout particulièrement à remercier Marielle Pageaut responsable des services social communication et culture et les employés du service technique qui ont tout fait pour que cette soirée soit réussie, les musiciens et artistes car ce n’était pas évident avec la chaleur.

Il ne faut pas oublier les parents d’élèves qui ont tenu le bar et la petite restauration, bar qui a bien fonctionné avec la température très élevée.

C.Cléaux

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