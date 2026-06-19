RUGBY - Walter Alix succèdera à Bernard Lécuelle à la tête de la présidence du RTC le 1er octobre prochain

C’était un secret de polichinelle depuis plusieurs semaines, voire quelques mois. « Deux ans exactement qu’on travaille sur ce projet » indiquait Bernard Lécuelle, l’actuel président tango, ce jeudi 18 juin au Domaine Pigneret et fils à Moroges. Le 1er octobre 2026, au club-house du stade Léo-Lagrange, lors de la traditionnelle assemblée générale du club, Walter Alix endossera officiellement le rôle de président du RTC. En lieu et place de Bernard Lécuelle – qui reste au club bien évidemment - lequel quittera ses fonctions à la tête du navire après dix ans de bons et loyaux services.



Ainsi, à cette occasion, l’ex-président du RC Chagny et du CS Nuits, Walter Alix deviendra le deuxième président de l’ère RTC. Un RTC dont on se souvient qu’il était né des cendres du feu AS RCC au début de l’année 2017. Avec l’arrivée de Walter Alix, le club tango pointera vers de nouveaux horizons. Certes, sans oublier le passé, et les montées successives de Promotion Honneur à Honneur puis à Fédérale 3 avant de rejoindre la Fédérale 2. Mais aussi toute la restructuration d’un club nouveau qui repartait sur des bases saines.



« Le jeudi 3 septembre est un premier grand rendez-vous pour nous avec la présentation des nouveaux staffs, des nouveaux joueurs, dirigeants et des ambitions futures. J’ai hâte d’y être » commentait Walter Alix.



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