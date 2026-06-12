RUGBY - Rencontre avec Alex Verri, le nouveau manager du RTC

Septembre 2011 stade Emile-Vanier de Mâcon. Alex Verri déboule sur le terrain, flanqué du maillot de l’AS Mâcon sur les épaules et le numéro 2 dans le dos. Le talonneur est l’un des trois rescapés de l’accession du club mâconnais en Fédérale 1 avec Dominique Mahuet, le déménageur de service, et Manu Payet. « Momo », pour quelques intimes précisons-le, cadre à merveille avec le plan de jeu décidé par Jean-Henri Tubert, un ancien de la maison tango. Le coach est exigeant. Précis, méticuleux. “Avec lui, quand il disait : on fait une dernière touche, on en faisait 10, 20, l’entraînement se terminait, on ne voyait plus rien...” rigole le néo-entraîneur du RTC.



La montée en F2 avec Rillieux



De cette période, Alex Verri en conserve de bons souvenirs. De très bons souvenirs. “ On disait de moi que j’étais le fils de Jean (rires). Aujourd’hui encore, je me surprends à l’imiter” avoue-t-il sans vergogne. De Mâcon en F1 à Rillieux-la-Pape en F3, le fossé est large. Très large. Mais Verri s’adapte. Se fond dans ce nouveau décor dans le rôle d’entraîneur, sa première expérience. Tellement bien, que l’équipe, sous ses ordres, accède à la Fédérale 2 dès la première année. “ C’était cool” lâche l’ex-talon. Mais toutes les bonnes histoires ont une fin et recommencent ailleurs. A Belleville. C’est là que Greg Paquelet devient son acolyte. “ Je l’avais connu à Mâcon, il me renvoyait les ballons au pied. C’était un minot. Il était à Vilars-les-Dombes et il voulait coacher. On en a discuté et il m’a rejoint à Belleville. En plus, je voulais un ouvreur d’expérience, c’est bien tombé. Ensemble, on a fait du bon taf” confirme-t-il.



La bagarre du stade Léo-Lagrange



20 matches, 20 victoires la première année. Une réussite. Avant de nouveau boucler ses valises deux ans plus tard et s’en retourner à Mâcon pour prendre en charge les espoirs. Avec des hauts et des bas. Jusqu’à janvier dernier. Il est très tôt le matin. Le mobile d’Alex sonne. “ Ici, c’est Walter Alix, co-président de Chalon, ça te plairait de nous rejoindre la saison prochaine ?”. Alex hésite. Une seconde à peine avant de lâcher un oui franc et massif. “ Et pourtant, Chalon, je l’ai toujours à travers la gorge, les derbies étaient tendus à l’époque et j’ai en mémoire cette terrible bagarre près des perches où j’en ai pris des bonnes (rires)”.

Et le voilà propulsé à 47 ans à la tête du club chalonnais. “ Aujourd’hui, j’ai du mal à franchir le pas. Je ne me sens pas complètement tango mais je ne m’inquiète pas, ça va venir. Et je serais à 2000 % derrière les gars, derrière ce club qui mérite de trouver l’élite amateur ».



Du jeu, rien que du jeu



Comme pour marquer une nouvelle ère, 17 départs, dont neuf arrêts, ont rythmé ce mois de juin. Le duo Verri-Paquelet a ainsi débuté tôt sa campagne de recrutement. “ On ne s’attendait pas à autant de départs, peut-être qu’on n’a pas été bons dans la comm, c’est dommage mais on fera avec” promet le manager du RTC. Avec déjà des recrues solides, dont celle de son fiston Ylan, un 3e ligne de 21 ans, qui rattrape à toute vitesse le temps passé avec le ballon rond, le futur groupe chalonnais risque de causer pas mal de soucis à ses adversaires. “ Le but du plan de jeu est de tenir le ballon le plus possible, sur le déplacement des avants, du jeu sur les extérieurs. Le bon équilibre en fait est de prendre du plaisir dans ce qu’on veut faire. En donner aux joueurs, aux supporters et aux sponsors. Voilà notre objectif. Après, on verra où ça nous mène”. Loin, très loin, tout le mal qu’on lui souhaite.



Déjà dix recrues au RTC !



Taniela Koroi, pilier, 36 ans, 1,84 m, 125 kg (ex-Mâcon, une coupe du monde à son actif avec les Fidji). Benjamin Gillot, demi de mêlée, 27 ans, 1,77 m, 85 kg. Ylan Verri, 3e ligne, 21 ans, 1,83 m, 98 kg (ex-Mâcon, espoirs). Adrien Gianneri, demi de mêlée, 1,70 m, 68 kg, 25 ans (ex-Couches, F3). Maximo Mielgo, talonneur, 1,78 m, 95 kg, 21 ans. Emosi Bacule, centre/ailier, 1,72 m, 92 kg, 24 ans. Tom Desbuisson, talonneur. Bastien Raymond, 2e ligne, 2 m, 120 kg, 25 ans (ex-Nuits, F1). Gabin Naudin, 3e ligne/talonneur, 1,80 m, 78 kg, 25 ans. Thomas Thibodaux, pilier/3e ligne centre, 1,77 m, 21 ans



Deux matches amicaux prévus en août



Si la reprise officielle de l’entraînement est prévue le mardi 30 juin prochain au stade Léo-Lagrange, deux amicaux sont programmés en août. A Villefranche (F2), le 23 août puis à Mâcon face à Villars-les-Dombes le 28 août. Le lendemain de ce deuxième amical, le groupe se rendra dans le Beaujolais pour un stage de plusieurs jours de cohésion.

La reprise du championnat (à l’extérieur en raison du National de la Ville de Chalon de pétanque) s’effectuera le dimanche 13 septembre.



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