Chalon sur Saône

Cousinade improvisée chez les Deschamps

Par Laurent GUILLAUMÉ

Publié le 04 Juin 2026 à 20h56

Cousinade improvisée chez les Deschamps

Le clin d'oeil d'info-chalon.com

Quand Amelle Deschamps, 1ere Vice-Présidente du Conseil départemental de Saône et Loire et Philippe Deschamps, nouveau Sous-Préfet de l'arrondissement de Chalon se rencontrent... ça mérite bien un clin d'oeil... reste à savoir où chacun se place sur l'arbre généalogique. 

L.G