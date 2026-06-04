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Disparition de Lyhanna dans le Gers : ce que l'on sait de la découverte d'un corps "porteur de vêtements similaires" à ceux de la collégienne

Publié le 04 Juin 2026 à 21h22

Disparition de Lyhanna dans le Gers : ce que l'on sait de la découverte d'un corps "porteur de vêtements similaires" à ceux de la collégienne

Ce corps retrouvé dans une exploitation agricole du Gers était en cours d'identification, jeudi. La fillette de 11 ans a disparu vendredi et un suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire.

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