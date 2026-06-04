Quand le Lithana abrite l'Etat-Major du département de Saône et Loire

André Accary, Président du département de Saône et Loire, était en visite à Ouroux-sur-Saône ce jeudi, à l'invitation de Jean-Michel Desmard, maire de la commune et conseiller départemental du canton aux côtés d'Elisabeth Roblot. En attendant le point presse avec les journalistes locaux, c'est du côté du Lithana que la pause café s'est jouée.