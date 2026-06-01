Châtenoy le Royal
Rendez-vous réussi pour ce 5e Rassemblement de véhicules anciens.
Publié le 01 Juin 2026 à 10h23
L’Espace des Rotondes de Châtenoy le Royal a laissé place, l’instant de ce dernier dimanche de mai, a un rassemblement de voitures anciennes. Un peu plus d’une centaine étaient exposées aux yeux des visiteurs venus en nombre et de toute évidence présentées par des passionnés.
Une belle et simple organisation voulue par l’association châtenoyenne Vol’en Tacots que co-président François Boissier et Jean Bernon. Une association qui restaure des véhicules anciens de toutes marques et qui ont réveillés, l’instant de ce rassemblement, beaucoup de souvenirs. En effet hormis une Peugeot antérieure aux années 1930, les voitures présentées ont ouvert pour beaucoup des souvenirs familiaux ou professionnels voir sportifs pas si éloignés que cela peu paraître. Et à entendre les propriétaires de certaines voitures anciennes ont sent une véritable passion et un réel plaisir d’avoir pu garder en état de marche ces véhicules à quatre roues pour la plupart mais aussi quelques deux roues. L’atelier de Vol’en Tacots est une preuve matérielle du sérieux mis à revaloriser les véhicules et l’association sera présente au Forum des associations le dimanche 30 aout 2026 au gymnase Alain Colas de Châtenoy le Royal.
Une animation qui prend date dans le calendrier des manifestations châtenoyennes et dont le Maire, Vincent Bergeret, accompagné de conseillers municipaux, est venu salué en fin de matinée.
JC Reynaud
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