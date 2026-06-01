Chalon-sur-Saône a salué le départ d'Olivier Tainturier, un sous-préfet unanimement apprécié

Dans les jardins de la sous-préfecture, élus, représentants de l'État et acteurs du territoire lui ont rendu un hommage chaleureux. Plus de détails avec Info Chalon.

Vendredi 29 mai 2026, dans les jardins de la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône, un nombreux parterre d'élus, de responsables institutionnels, de chefs d'entreprise, de représentants du monde associatif et de personnalités locales s'était réuni pour saluer le départ d'Olivier Tainturier, le sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône depuis cinq ans.

Autour de lui avaient notamment pris place Sébastien Martin, le ministre délégué chargé de l'Industrie, Dominique Dufour, le préfet de Saône-et-Loire, Dominique Juillot, le président du Grand Chalon, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, ainsi que de nombreux élus et acteurs du territoire venus témoigner leur reconnaissance à celui qui a marqué de son empreinte son passage dans le Chalonnais.

Dans un discours empreint d'émotion et de reconnaissance, le préfet Dominique Dufour a dressé le portrait d'un haut fonctionnaire dont les qualités humaines ont marqué tous ceux qui ont travaillé à ses côtés.

«Olivier Tainturier, c'est une voix posée dans le chaos», a-t-il déclaré. «C'est être là lorsqu'on a besoin de lui. Au fond, c'est exactement ce qu'on attend d'un sous-préfet, une fonction qu'il a incarnée à merveille» précise le préfet.

Le représentant de l'État a également salué «son sourire», «sa gentillesse jamais forcée» et «son humour flegmatique», avant de dévoiler ce qu'il considère comme sa véritable force : «Sa botte secrète aura été d'être un manager hors pair au sein de la sous-préfecture».

Revenant sur les nombreuses crises et dossiers qui ont jalonné son mandat, Dominique Dufour a estimé que «ce territoire vous a donné des défis à la hauteur de votre talent», avant de conclure : «Chalon-sur-Saône vous regrette déjà».

Le préfet a alors donné la parole au ministre Sébastien Martin, lui-même particulièrement proche du sous-préfet sortant après plusieurs années de collaboration au service du développement du territoire.

«Fier de vous avoir servi»

Très attendu, Olivier Tainturier a livré un discours à son image : chaleureux, érudit, empreint d'humour et d'une profonde affection pour le territoire chalonnais.

Dès les premières minutes, il a cité Antoine de Saint-Exupéry : «Aimez ceux que vous commandez. Mais sans le leur dire», une maxime qu'il a présentée comme l'une des clés de son approche du management.

Devant une assistance particulièrement nombreuse, il a vanté un territoire «qui brille par son dynamisme» et multiplié les hommages à ceux avec qui il a travaillé durant ces cinq années.

S'adressant à Dominique Juillot, il l'a ainsi qualifié avec malice de «président des États-Unis de Saône-et-Loire», avant d'évoquer ce qu'il appelle sa «Dream Team», formée selon lui par Sébastien Martin, Dominique Juillot et les principaux acteurs du développement local.

Originaire de Beaune, Olivier Tainturier n'a pas caché son attachement à la capitale de la photographie.

«Chalon-sur-Saône, capitale officieuse du département», a-t-il lancé, affirmant que la ville allait lui manquer.

«Je suis fier de vous avoir servi car c'est le cœur de notre métier», a-t-il déclaré avec émotion. «J'ai le sentiment d'avoir fait mon devoir».

Un sentiment du devoir accompli avec la conviction que la réussite d'un territoire repose avant tout sur la coopération entre ses acteurs.

«Je crois viscéralement à l'intelligence collective et après cinq ans avec vous, j'y crois encore plus», a-t-il poursuivi. «Vous tirez ensemble ce territoire vers le haut».

Avant d'ajouter dans un sourire : «J'envie mon successeur».

Une succession de traits d'humour

Fidèle à la réputation qui lui est faite, Olivier Tainturier a ponctué son intervention de nombreuses références historiques et de formules savoureuses dont il a le secret.

Il a notamment remercié le préfet pour «son sourire "tranche papaye", comme on dit à La Réunion».

Évoquant avec autodérision son goût pour les figures administratives, il a confié que ses députés favoris étaient Jean Moulin, Eugène Poubelle «pour son côté pratique» et Maurice Grimaud.

Revendiquant son humour comme une véritable «hygiène de pensée», il a rappelé l'anecdote célèbre de l'arrivée du maréchal Mac-Mahon à Toulouse après les inondations de la Garonne, le 26 juin 1875.

«Que d'eau, que d'eau !», s'était exclamé le président de la République.

Et le préfet de lui répondre : «Et encore, on ne voit que le dessus».

Un échange qui a suscité de nombreux sourires dans l'assistance.

Plus grave, il a également cité Albert Einstein : «Il en va de la vie comme il en va du vélo : il faut avancer pour maintenir son équilibre».

«Vous allez sacrément me manquer»

À mesure que son discours avançait, l'émotion gagnait l'orateur.

«Vous allez sacrément me manquer», a-t-il lancé à l'adresse de celles et ceux qui l'ont accompagné durant son mandat.

Puis, dans une ultime déclaration, il a rassuré son auditoire : «Je vous quitte le cœur léger».

Avant de conclure avec un aphorisme attribué à Talleyrand qui lui ressemble peut-être davantage qu'il ne veut bien l'admettre :

«On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va».

Pour l'heure, la prochaine destination d'Olivier Tainturier n'a pas encore été officiellement dévoilée.

Son successeur, Philippe Deschamps, précédemment sous-préfet de Thionville (Moselle), doit prendre ses fonctions ce lundi 1er juin 2026 à la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône.

Une nouvelle page s'ouvre ainsi pour l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, tandis qu'une autre se referme pour un sous-préfet qui, à en juger par les témoignages entendus vendredi soir, laissera le souvenir durable d'un serviteur de l'État aussi efficace qu'humain.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati