Un incendie dans un appartement plonge les voisins dans l'inquiétude

Un incendie survenu mardi soir au 2 rue Albert Camus, ravive les tensions et les inquiétudes des riverains. Plus de détails avec Info Chalon.

Mardi 26 mai 2026, un incendie s'est déclaré, aux alentours de 23 heures, dans un appartement situé au 2 rue Albert Camus, à Chalon-sur-Saône.

Selon plusieurs voisins, l'auteure présumée des faits serait une femme souffrant de schizophrénie et de problèmes d'alcoolisme.

Aucun blessé ni aucune hospitalisation ne sont à déplorer.

Les riverains expliquent avoir été alertés par des habitants de la rue Guillaume Apollinaire, qui ont aperçu des flammes et de la fumée s'échappant de l’appartement. «Nous avons eu de très bons voisins du côté de la rue Guillaume Apollinaire qui nous ont alertés qu'il y avait des flammes et le feu dans l'appartement», raconte une voisine.

Les dégâts restent limités à l'appartement concerné ainsi qu'à une partie de la façade de l'immeuble. En revanche, le logement n'a plus d’électricité depuis l'intervention des secours.

Les sapeurs-pompiers, rapidement rejoints par la police municipale, sont intervenus environ 20 à 25 minutes après l'alerte. Un voisin aurait également tenté de maîtriser les flammes avant leur arrivée. «Nous avons un voisin de l'immeuble d'en face qui n'a pas cherché à comprendre : il a pris un extincteur près de ma porte et il l'a dégoupillé», témoigne une autre habitante.

Deux agents de la Ville se sont ensuite rendus sur place afin de faire changer la serrure de l'appartement. «Ils ont changé sa serrure pour qu'elle n'ait plus accès à son appartement», affirme *Simone.

Selon certains témoins, la femme concernée serait placée sous curatelle.

Son âge exact reste difficile à déterminer. «Elle doit être dans la quarantaine», estime *Claudine,«difficile d'en être certaine car elle ne donne pas vraiment le même âge à moi-même ou à mes voisins».

Dans l'immeuble, les relations avec cette résidente semblent compliquées depuis plusieurs mois. «Ça dépend des jours», confie *Jennifer. «Quand elle prend son traitement, elle nous parle correctement. Quand elle ne le prend pas, on se fait insulter». *Sabine, une autre voisine ajoute : «Elle a déjà donné de gros coups de pied dans ma porte. Je n'ouvre pas et elle m'insulte. Elle nous insulte même quand on est dehors alors qu'on ne lui parle pas».

Depuis l'incendie, plusieurs habitants disent vivre dans l'inquiétude. «Depuis cette nuit, nous vivons dans la peur constante», affirme *Julie. «Le problème, c'est qu'elle a encore les clés de la porte principale de l'immeuble, du local poubelle et des caves. Nous sommes terrorisés à l'idée qu'elle puisse quand même rentrer dans l'immeuble», ajoute la mère de famille.

Selon les voisins, la personne chargée de sa curatelle aurait été prévenue mercredi matin par une habitante de l'immeuble.

Julie affirme également avoir contacté le cabinet de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, afin d'obtenir un rendez-vous. Les voisins prévoient de se rendre au commissariat ce jeudi 28 mai 2026 afin de déposer plainte.

Enfin, les habitants tiennent à remercier chaleureusement les sapeurs-pompiers, la Police municipale ainsi que les services de la Ville pour leur intervention rapide.

Choqués par l'incendie, plusieurs voisins assurent vouloir désormais saisir la Police nationale et déposer plainte. Ils espèrent obtenir rapidement des réponses et des mesures concrètes pour garantir la sécurité des habitants de l'immeuble. Une affaire qui pourrait donc connaître de nouveaux développements dans les prochains jours.

* Prénoms d'emprunt.

(Photos gracieusement fournies par les habitants de l'immeuble)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati