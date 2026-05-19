Chalon sur Saône
Dépistage de l'hypertension artérielle - Une journée couronnée de succès ce mardi à Chalon
Par Laurent GUILLAUMÉ
Publié le 19 Mai 2026 à 18h20
A raison d'une fois par an, à l’occasion de la Journée mondiale de l’hypertension, le Centre Hospitalier William Morey organise une journée de sensibilisation, de dépistage et d’information ouverte au public.
Signe que les choses bougent, la fréquentation a été multipliée par deux d'une année sur l'autre, ce mardi au centre hospitalier de Chalon sur Saône. De quoi rassurer toutes les équipes mobilisées sur le bien fondé de leur opération de sensibilisation. Si le personnel de santé mais aussi agents techniques a répondu très favorablement à la démarche, un large public a tenu à participer ce mardi.
Rencontres avec les professionnels de santé pour des conseils concrets au quotidien ou participation à un Escape Game autour de l'hypertension auront permis aux visiteurs d'avoir un grand nombre de réponses. Parallèlement, le Centre hospitalier de Chalon poussait le dépistage plus loin avec la possibilité d'accéder au Popmètre, appareillage permettant de donner un âge à vos artères. Une démarche de prévention du risque cardio-vasculaire distinguant les patients nécessitant une intervention médicamenteuse intensive et des explorations cardio-vasculaires plus poussées de ceux ne nécessitant qu’une simple surveillance et des mesures hygiéno diététiques basiques.
Bravo à tous les professionnels mobilisés ainsi que les bénévoles pour cette journée de sensibilisation essentielle.
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Laurent GUILLAUMÉ
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